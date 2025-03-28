Ситуація розвивається шляхом ескалації. Єдиний шанс України – у чому він полягає
Ситауція пішла не за мирним сценарієм, а за сценарієм ескалації.
Трамп прислав ультиматум щодо повернення попередньо наданої допомоги з відсотками і передання копалин та інфрастуктури в заставу під це зобов'язання.
Путін висловив упевненість, що вони нас "доб'ють".
Невідомо ще, чи це і є результат домовленостей, досягнутих Віткоффом у Москві, але це буде видно з реакції Білого дому на фактичний вихід росіян із переговорного процесу.
Скоріш за все, влітку Путін спробує завдати Україні військової поразки, а Трамп знайде привід, щоб у цьому йому не заважати.
Це відкриває для України і її союзників можливість завдати в період загострення таких втрат російській армії, російській інфраструктурі та російській економіці, після яких РФ втратила б залишки своєї стійкості.
Власне, це тепер єдиний наш шанс.
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