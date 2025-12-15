Якщо Україна впаде, Росія та її союзник із США можуть отримати вплив на Європу без жодного пострілу, поступово розділяючи й відсікаючи держави одну за одною

Нова Стратегія національної безпеки США розбудила європейських лідерів, змусивши усвідомити кінець трансатлантичного альянсу в його звичному вигляді. Утім у європейців є засоби постояти за себе – якщо вони вирішать ними скористатися.

4 грудня адміністрація Трампа оприлюднила нову Стратегію національної безпеки (NSS). По суті, це було оголошенням смерті Заходу – того геополітичного каркаса, що забезпечував європейську безпеку й добробут від часів Другої світової війни.

Реакція Європи? Кілька днів майже повної тиші.

Звісно, на тлі того, що чергова ініціатива президента Дональда Трампа щодо "миру" в Україні перебуває на критичній стадії, європейські уряди могли переконувати себе, що їм варто прикусити язика, намагаючись знову відговорити Трампа від швидкого "зливу" країни. Однак сам цей мирний процес надто виразно показав, як NSS працюватиме на практиці.

Тепер уже не може бути сумнівів: інтерес Трампа до цього конфлікту обмежується можливістю вийти з нього з Нобелівською премією миру й вигідними бізнес-угодами з режимом Путіна. Усе інше – лише прикра перешкода. Так само будь-хто, хто читає NSS, не може не помітити зневаги Трампа до Європи – тобто до Європи як носія ліберальних демократичних цінностей, закріплених у засадничих договорах ЄС, – і його рішучості нав’язати континенту політичні зміни.

