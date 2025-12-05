Читаю новую Стратегию национальной безопасности США.

Это абсолютно невероятный текст.

Сосредотачиваясь здесь только на части про Европу, видно, что Трамп возлагает большинство проблем континента на ЕС. Язык, использованный в документе, тоже удивительный: там говорится о "здоровых" нациях Центральной и Восточной Европы — не совсем ясно, в каком именно смысле он имеет в виду "здоровые", это уже как кто себе представит.

Но как довольно типичный евроскептический британец — хотя я голосовал за сохранение в ЕС — могу заверить Трампа, что самым большим достижением ЕС было обеспечение мира и стабильности на континенте на протяжении десятилетий.

Я бы не полагался здесь слишком на суверенные нации и национальную идентичность — те же самые вещи ранее привели к двум разрушительным мировым войнам, подъему фашизма, коммунизма и десяткам, если не сотням, миллионов смертей.

Членство в ЕС заставило страны отложить территориальные споры и национальные неприязни ради общего блага. Были и неудачи: войны за наследие Югославии и война в Украине. Но я считаю, что без ЕС и его процесса вступления ситуация была бы значительно хуже.

Похоже также, что это призыв к действию от Трампа для партий-единомышленников и движений крайне правых — опять же, чрезвычайный вызов для мейнстримных политических партий. И я до сих пор считаю, что мейнстримная политическая мысль в Европе сильна. Сейчас такие партии, как AfD, Reform в Великобритании и FN во Франции, набирают популярность, но они все еще получают меньше двух пятых поддержки.

Меня беспокоит не только то, что этот документ почти является декларацией войны США против ЕС, но и то, что он сигнализирует: Трамп сейчас больше разделяет взгляды Путина на "суверенную демократию" в мире.

Это свидетельствует о том, что Трамп хочет мира в Украине любой ценой — в пользу Путина, — что могло бы иметь разрушительные последствия для мира, стабильности и процветания в Европе.

Такой мир, вероятно, оставил бы Украину нестабильной и подверженной дальнейшим атакам России. Со временем Украина могла бы поддаться российскому давлению, что привело бы к миграции десятков миллионов украинцев на Запад, вызвав политическую, социальную и экономическую нестабильность в Европе и способствуя антииммиграционной повестке тех же крайне правых про-MAGA партий в Европе.

Является ли сдача Украины Трампом России частью его плана ослабить Европу и ЕС? Возможно. Все это выглядит очень экзистенциально для Европы.

Могу лишь представить, что национальные команды безопасности Европы находятся в кризисном режиме, пока я пишу эти слова.

