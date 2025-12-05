Похоже также, что это призыв к действию от Трампа для партий-единомышленников и движений крайне правых

Читаю новую Стратегию национальной безопасности США.

Это абсолютно невероятный текст.

Сосредотачиваясь здесь только на части про Европу, видно, что Трамп возлагает большинство проблем континента на ЕС. Язык, использованный в документе, тоже удивительный: там говорится о "здоровых" нациях Центральной и Восточной Европы — не совсем ясно, в каком именно смысле он имеет в виду "здоровые", это уже как кто себе представит.

Но как довольно типичный евроскептический британец — хотя я голосовал за сохранение в ЕС — могу заверить Трампа, что самым большим достижением ЕС было обеспечение мира и стабильности на континенте на протяжении десятилетий.

Я бы не полагался здесь слишком на суверенные нации и национальную идентичность — те же самые вещи ранее привели к двум разрушительным мировым войнам, подъему фашизма, коммунизма и десяткам, если не сотням, миллионов смертей.

Членство в ЕС заставило страны отложить территориальные споры и национальные неприязни ради общего блага. Были и неудачи: войны за наследие Югославии и война в Украине. Но я считаю, что без ЕС и его процесса вступления ситуация была бы значительно хуже.

Похоже также, что это призыв к действию от Трампа для партий-единомышленников и движений крайне правых — опять же, чрезвычайный вызов для мейнстримных политических партий. И я до сих пор считаю, что мейнстримная политическая мысль в Европе сильна. Сейчас такие партии, как AfD, Reform в Великобритании и FN во Франции, набирают популярность, но они все еще получают меньше двух пятых поддержки.

Меня беспокоит не только то, что этот документ почти является декларацией войны США против ЕС, но и то, что он сигнализирует: Трамп сейчас больше разделяет взгляды Путина на "суверенную демократию" в мире.

Это свидетельствует о том, что Трамп хочет мира в Украине любой ценой — в пользу Путина, — что могло бы иметь разрушительные последствия для мира, стабильности и процветания в Европе.

Такой мир, вероятно, оставил бы Украину нестабильной и подверженной дальнейшим атакам России. Со временем Украина могла бы поддаться российскому давлению, что привело бы к миграции десятков миллионов украинцев на Запад, вызвав политическую, социальную и экономическую нестабильность в Европе и способствуя антииммиграционной повестке тех же крайне правых про-MAGA партий в Европе.

Является ли сдача Украины Трампом России частью его плана ослабить Европу и ЕС? Возможно. Все это выглядит очень экзистенциально для Европы.

Могу лишь представить, что национальные команды безопасности Европы находятся в кризисном режиме, пока я пишу эти слова.

