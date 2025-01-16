Снижение мобилизационного возраста поможет мало. Что является альтернативным решением

Читаю споры о мобилизации юношей в возрасте от 18 до 25 лет и не понимаю одного.

Зачем апеллировать к справедливости, которая для каждого выглядит по-разному, если можно просто взглянуть на цифры с рациональной точки зрения?

Если верить статистике, у нас в этой возрастной группе самое большое проседание по численности. В сумме, дай Бог, чтобы нашлось 600-700 тысяч парней в возрасте 18-25 лет.

Статистика

Из них процентов 30, если не больше, будут студентами очной формы обучения, ещё какая-то часть – объективно непригодны. То есть даже если мобилизовать абсолютно всех минимально пригодных, получится максимум 300-400 тысяч.

Но и этого, конечно, не будет, потому что эффективность мобилизационных мероприятий видно по другим возрастным группам.

Поэтому я лично считаю, что экстенсивное расширение мобилизационного возраста даст очень мало.

Вместо этого пересмотр критериев критичности для бизнеса, отмена 80% оснований для отсрочек (в том числе и для многодетных отцов, то есть меня), мобилизация женщин без оснований для отсрочек, массовая доставка повесток через любимую вами "Дію", а также серьёзные ограничения и наказания за неявку по повестке помогут набрать столько людей, сколько нужно.

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Это, конечно, если цель — победа в войне, а не на выборах.

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