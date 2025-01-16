Зниження мобілізаційного віку дасть мало людей. Що є альтернативою

Читаю ламання списів з приводу мобілізації юнаків з 18 до 25 років і не розумію одного.

Навіщо апелювати до справедливості, яка для кожного виглядає по-різному, коли можна просто подивитись на цифри з раціонального погляду.

Бо, якщо вірити статистиці, у нас у цій віковій групі найбільший провал за кількістю, сумарно, дай Боже, щоб 600-700 тисяч хлопців було у віці з 18 до 25.

Статистика

З них відсотків 30, якщо не більше, будуть студентами очної форми навчання, ще якась частина – об'єктивно непридатні, тобто навіть якщо мобілізувати абсолютно всіх мінімально придатних, вийде максимум 300-400 тисяч.

А так, звісно, не буде, бо ефективність мобілізаційних заходів можна бачити за іншими віковими групами.

Тому я особисто вважаю, що екстенсивне розширення мобілізаційного віку дасть дуже мало.

Натомість перегляд критеріїв критичності для бізнесу, скасування 80% підстав для відстрочок (включно і для багатодітних батьків, тобто мене), мобілізація жінок без підстав для відстрочки, масове доставлення повісток через вашу улюблену Дію та водночас серйозні обмеження й покарання за неявку за повісткою, допоможуть набрати стільки людей, скільки потрібно.

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Це, звісно, якщо мета – перемога у війні, а не на виборах.

Оригінал

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