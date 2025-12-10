Неизвестные детали подготовки и проведения операции СБУ "Паутина" – с дерзким проникновением вглубь России для уничтожение стратегических бомбардировщиков прямо на аэродромах их базирования, – описывает The Wall Street Journal.

Ключевую роль в операции сыграли жадность российских пограничников, лучшие пилоты дронов и пара украинцев, живших в Челябинске и незаметно действовавших под носом у ФСБ. Какие новые подробности скрывает "Паутина"? Захватывающая история – коротко.