Кратко.
По следам "Паутины". Как СБУ уничтожила российские самолеты под носом ФСБ – детали, поразившие мир
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Неизвестные детали подготовки и проведения операции СБУ "Паутина" – с дерзким проникновением вглубь России для уничтожение стратегических бомбардировщиков прямо на аэродромах их базирования, – описывает The Wall Street Journal.
Ключевую роль в операции сыграли жадность российских пограничников, лучшие пилоты дронов и пара украинцев, живших в Челябинске и незаметно действовавших под носом у ФСБ. Какие новые подробности скрывает "Паутина"? Захватывающая история – коротко.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)