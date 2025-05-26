Насильник на глазах у публики убивает, а окружающие способны только стыдить его и просить прекратить

Кит Келлог пишет в твиттере по поводу атаки на украинские города: "Эти нападения — позорны. Прекратите убийства, прекратите огонь немедленно!".

Мне это напомнило лозунг демонстрации российских эмигрантов в Берлине: "Путин, прекрати убивать!". Такая же выученная беспомощность.

Насильник на глазах у публики убивает, а окружающие способны только стыдить его и просить прекратить. Он в ответ смеется им в лицо.

Трамп довел США до дна позора. Российский диктатор плюет в лицо великой стране, а ее представители утираются и могут только ныть в твиттере: "Прекрати!".

Причем сам Трамп даже этого не делает, у него – все норм (позже пост с реакцией на обстрелы все-таки опубликовал и президент США Дональд Трамп. – Ред.).

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net