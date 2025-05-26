Насильник на очах у публіки вбиває, а спостерігачі здатні лише соромити його і просити зупинитися

Кіт Келлог пише у Twitter щодо атаки на українські міста: "Ці напади — ганьба. Припиніть убивства, припиніть вогонь негайно!".

Це нагадало мені гасло демонстрації російських емігрантів у Берліні: "Путін, припини вбивати!". Та сама набута безпорадність.

Гвалтівник на очах у публіки вбиває, а спостерігачі здатні лише соромити його і просити зупинитися. У відповідь він сміється їм в обличчя.

Трамп довів США до дна ганьби. Російський диктатор плює у вічі великій країні, а її представники витираються і можуть лише скиглити у Twitter: "Припини!".

Причому сам Трамп навіть цього не робить — у нього все нормально (згодом пост із реакцією на обстріли все ж опублікував і президент США Дональд Трамп. — Ред.).

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net