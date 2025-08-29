РФ неспособна не только захватить всю Украину, но и контролировать захваченное. Задача украинцев – выжить и удержать Государство

Из-за информационной истерии, которая волнами прокатывается в последнее время через инфопространство Украины, приходится повторять и напоминать простые истины, обращаться к логике и здравому смыслу.

Вооружённые силы РФ, фсб и все прочие силовые структуры Российской Федерации не способны сегодня, при нынешнем положении дел, поддержке Украины партнёрами и так далее, выполнить военно-политические задачи Путина.

Война на поле боя зашла в тупик.

За последние три года силовые структуры РФ смогли выполнить только одну серьёзную утилитарную задачу Путина — захватить сухопутный переход в Крым. При этом обеспечить эффективный контроль и безопасность этого района они не сумели, он находится под постоянным поражением Сил Обороны Украины.

Все остальные задачи РФ не удалось решить.

Ни стратегической задачи по смене власти в Украине в 2022 году, ни оперативных задач по выходу на административные границы Донецкой и даже Луганской области, ни созданию буферной зоны в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, ни полному уничтожению критической инфраструктуры и украинского ВПК, можно продолжать бесконечно…

Ни одной реальной поставленной задачи оперативного и стратегического уровня, кроме захвата Крыма, Донецка и Луганска в 2014-м, сухопутного коридора в Крым, который находится под огневым контролем ВСУ, и уничтожения городов на линии фронта за долгие годы. Всё.

Тактические успехи, которые нам пытаются впарить как оперативные, являются результатом колоссальных усилий, вложенных ресурсов и невероятных потерь, которых не было даже в Советском Союзе. Упырь Сталин переворачивается в гробу.

Потери — миллион семьдесят тысяч убитыми и ранеными, больше чем за Афган, больше чем за Чечню, Грузию… За ничто…

Российская Федерация неспособна не только захватить и эффективно поглотить всю Украину, но и установить эффективный контроль на оккупированных территориях, как и на собственных, что показала Курская операция.

Задача Украины и украинцев — выжить и удержать Государство.

Если будут мирные договорённости, режим прекращения огня, миротворческий контингент и так далее — хорошо, хотя я в это не верю.

Но мы должны думать не об этом, а о том, как жить так, будто в мире нет никого кроме Украины и РФ, что перед нами вечный враг, которому нет места на этой Земле и который торгуется за паузу в войне лишь для того, чтобы обмануть, подкупить, усыпить, набраться новых сил, сделать работу над ошибками и снова напасть. И причиной тому не Путин, а вся Российская Империя.

Будущей гарантией безопасности Украины должны стать не мифическая 5-я статья НАТО, а собственный ОПК, тотальная воинская обязанность, как в Израиле, мощная дипломатия как залог поддержки наших Партнёров.

Мы должны стать самой вооружённой, самой мобилизованной, самой самостоятельной демократией в мире, независимо от мнений и интересов других.

Это простые истины, которые должен понимать любой пятилетний украинец, где бы он ни родился.

И каждый украинец в мире должен знать, что независимо от места рождения, первичного языка, на котором он говорит, гражданства, которое он получил добровольно или под принуждением, он имеет право получить гражданство Украины, которая его ждёт, если он готов знать язык, служить в резерве Украинской армии и быть готовым защищать Родину.

Вот такие простые вещи, которые спасают жизни.

