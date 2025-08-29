РФ неспроможна не тільки захопити всю Україну, але й контролювати загарбане. Завдання України та українців – вижити та втримати державу

Через інформаційну істерію, яка хвилями проноситься останнім часом через медіапростір України, доводиться повторювати та згадувати прості істини, звертатися до логіки та здорового глузду.

Збройні сили РФ, ФСБ і всі інші силові структури Російської Федерації неспроможні сьогодні – за нинішнього стану справ, підтримки України партнерами тощо – виконати військово-політичні завдання Путіна.

Війна на полі бою зайшла у глухий кут.

Протягом останніх трьох років силові структури РФ змогли виконати тільки одне серйозне утилітарне завдання Путіна – захопити сухопутний перехід у Крим. Водночас забезпечити ефективний контроль та безпеку цього району не змогли, він знаходиться під постійним ураженням Сил оборони України.

Всі інші завдання РФ не змогла вирішити.

Ані стратегічного завдання щодо зміни влади в Україні у 2022 році, ані оперативних завдань із виходу на адміністративні кордони Донецької та навіть Луганської області, ані створення буферної зони в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, ані повного знищення критичної інфраструктури та українського ВПК... Можна продовжувати нескінченно.

Жодного реального поставленого завдання оперативного та стратегічного рівня, окрім захоплення Криму, Донецька та Луганська у 2014 році, сухопутного коридору в Крим, який знаходиться під вогневим контролем ЗСУ та знищенням міст на лінії фронту за довгі роки. Все.

Тактичні успіхи, які нам намагаються втюхати, як оперативні, є результатом колосальних зусиль, вкладених ресурсів та неймовірних втрат, яких не було навіть у Радянському Союзі. Упир Сталін перевертається в труні.

Втрати – понад мільйон сімдесят тисяч убитими та пораненими: більше, ніж за Афган, більше, ніж за Чечню, Грузію... За ніщо…

Російська Федерація неспроможна не тільки захопити та поглинути всю Україну, але й встановити ефективний контроль на окупованих територіях, як і на власних, що продемонструвала Курська операція.

Завдання України та українців – вижити та втримати державу.

Якщо будуть мирні домовленості, режим припинення вогню, миротворчий контингент тощо – добре, хоча я в це не вірю.

Але ми маємо думати не про це, а про те, як жити так, ніби у світі немає нікого, окрім України та РФ, що перед нами одвічний ворог, якому немає місця на цій Землі та який торгується за паузу у війні лише для того, щоб обдурити, підкупити, приспати, набратися нових сил, зробити роботу над помилками та знову напасти. І причиною тому є не Путін, а вся Російська імперія.

Майбутньою запорукою безпеки України мають стати не міфічна стаття 5 НАТО, а власний ОПК, тотальна військова повинність, як в Ізраїлі, потужна дипломатія як запорука підтримки наших партнерів.

Ми маємо стати найозброєнішою, наймобілізованішою, найсамостійнішою демократією у світі, без огляду на думки та інтереси інших.

Це прості істини, які має розуміти будь-який п'ятирічний українець, хай би де він народився.

І кожен українець у світі має знати: незалежно від місця народження, первинної мови, якою він спілкується, громадянства, якого він набув добровільно чи під примусом, – має право отримати громадянство України, яка його чекає, якщо він готовий знати мову, служити у резерві української армії та бути готовим захищати Батьківщину.

Ось такі прості речі, які рятують життя.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net