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Стратегическая польза для России от атак Киева и Украины 10 октября: ничего

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Стратегическая польза для России от атак Киева и Украины 10 октября: ничего

консультант по стратегическим коммуникациям
10.10.2022, 21:17

Краткие итоги 10 октября

Тактическая польза: орки от пропаганды и населения немного обрадуются, у российского диктатора Владимира Путина есть определенная пауза в процессе потери внутренней легитимности.

Стратегические минусы для врага:

1. Большинство стратегических партнеров Украины анонсировали увеличение и/или ускорение предоставления Украине военной помощи.

2. ЕС и другие международные организации анонсировали увеличение экономической поддержки.

3. Подготавливаются новые санкции против агрессора. Хотя у этого процесса до сих пор наблюдался очень хрупкий темп. Скажу осторожно: нефтегазовое эмбарго из категории мечтаний переходит в категорию возможного.

4. Утратили легитимность призывы к переговорам и уступкам России. Как минимум, на определенное и очень важное для нас время.

5. Получены дополнительные политические и чисто практические аргументы для борьбы за право бить западным оружием по военным объектам на территории России. Эта дипломатическая битва продолжается.

6. После того, как станет ясно, что такими атаками Украину не сломать, эйфория у орков исчезнет, нивелируется и тактический успех. После неоправданных ожиданий будет сильное похмелье. Сверху на военные неудачи и то, что мобилизация желаемого эффекта не даст.

Россия будет дезинтегрирована.

Украина победит.

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война в украине ракетные атаки дроны-камикадзе атаки Киева
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