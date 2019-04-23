Своя игра: Гройсман делает новую ставку

В эфире телеканала ICTV премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на парламентские выборы пойдёт с собственной политической партией. То есть, он уходит из команды Петра Порошенко, с которым, надо признать, отношения последни два-три года были не самыми лучшими. На публике, естественно, у них было полное взаимопонимание, но без камер шли весьма жёсткие кабинетные войны.



Говоря о выходе на создание своей политической силы премьер уколол уже бывшего партнёра, как минимум двумя тезисами: сказал, что не хочет быть статистом и отдельно подчеркнул намерение набрать команду из новых людей.



Стоит отметить, что чуть ранее премьер-министр заявлял, что готов работать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.



Создаётся новая конфигурация сил, которая затрагивает, естественно, линию кабмин-президент, а так же взаимодействие по оси президент-парламент, поскольку Владимир Гройсман имеет влияние на ряд депутатов из БПП, а некоторые министры его кабинета - приверженцев в Народном Фронте. Выход Гройсмана в политическое поле как самостоятельного игрока с прицелом на парламентские выборы влияет и на перспективы Петра Порошенко и его партии получить большое количество депутатских мест.

Начинаем разбираться по порядку.



Гройсман и Зеленский - значение для Украины новой комбинаций власти



Владимир Зеленский после вступления в должность получает не так уж много рычагов для решения кадровых вопросов. Не имея большинства в Раде (либо оформленной коалиции в свою поддержку) он ограничен в возможностях смены состава Кабинета Министров, и даже руководителей силовиков, кандидатуры которых вносит в парламент президент. Блок Петра Порошенко, точнее та его часть, которая останется лояльной к Петру Алексеевичу, будет занимать, скорее, нишу оппозиции. Пойти на широкие договорённости о тактическом союзе с бывшими регионалами, прошедшими по мажоритарным округам, Зеленский не может себе позволить. Народный Фронт фактически разделён на несколько групп, из которых только одна будет поддерживать новоизбранного президента. Позицию Радикальной Партии, части Оппоблока во многом определяют планы Рината Ахметова на ближайшую электоральную кампанию. Батькивщина и Самопомощь будут декларировать поддержку новому Гаранту Конституции, но при этом вести свою игру.



На этом фоне Зеленский может проводить кадровую политику и диалог с другими силами при помощи мощного костяка в Администрации Президента и качественного состава СНБО. Последний, кстати, может принимать решения, обязательные для исполнения Кабмином. В самом правительстве, естественно, возможны (и желательны для Зеленского) кадровые перестановки, но, учитывая фактор Рады, новые лица, скорее всего будут с приставками "и.о."



Теперь вернёмся к позиции Гройсмана. Его решение сотрудничать с новым президентом и решение идти на выборы в парламент может быть выгодно обеим сторонам. Премьер-министру крайне важно удержать экономическую ситуацию, как минимум, на сегодняшнем уровне. Это позволит во время агитационной кампании смело использовать тезисы об увеличении доходов населения, пенсионных выплатах, экономическом росте в качестве примеров своих и только своих достижений.



Гройсман не заинтересован в экономическом шоке для страны даже в случае резкого конфликта с Зеленским. С одной стороны, такой вариант может показаться интересным: кабмин уходит- экономика валится - бывший премьер идёт на выборы с тезисами "при нас был рост, мы его вернём". Алгоритм рабочий, но только не в случае 73% голосов за нового президента. Зеленский, естественно, будет терять доверие, и его рейтинг быстро опустится до показателей первого тура - 30%, - отпадут перетоки второго тура, голосовавшие в первую очередь против Порошенко. Но на момент возможного конфликта (лето 2019), популярность президента всё ещё будет находится около отметки 50%. При этом Кабмин имеет отрицательный уровень доверия. В таких условиях схема конфронтации не работает: Зеленский просто заявляет, что "старые элиты в погоне за властью готовы уничтожить страну". Такие посылы сводят к нулю электоральные перспективы группы Гройсмана. Поэтому правительство будет работать, избавившись разве что от нескольких министров, которые лояльны Петру Порошенко.



Что это означает для страны? Как минимум то, что возможностей у старой команды президента устроить в качестве "подарка на инаугурацию" несколько проблем в экономике становится чрезвычайно мало. Гройсману такой вариант не выгоден, а он уже играет свою игру.



Для населения это будет означать, что ключевые маркеры, по которым среднестатистический украинец оценивает экономические успехи - курс доллара, уровень цен - останутся на близких к сегодняшним уровнях. А вот поиграть в увеличение заработных плат, пенсий, Кабинет Министров может. Осознавая, что благодарность избирателей частично уйдёт к Зеленскому. Но, в отличие от президентских выборов и агитации Порошенко, речь идёт о "частичном уходе" - то есть бонусы получит как создаваемая партия "Слуга Народа", так и партия премьера.



Ещё одна мотивация - желание Владимира Гройсмана сохранить теневые (не обязательно коррупционные - просто непубличные) схемы взаимодействия с другими игроками. Речь идёт о системе партнёрства самого премьера - схемы окружения Петра Порошенко в таком варианте могут быть сданы. Если это схемы коррупционные - сданы с набором информации для следственных органов.



Зеленский, в свою очередь, получает относительную стабильность в экономике, отсутствие внезапно возникших новых социальных проблем и... громоотвод. То есть, в случае негативного сценария развития экономической ситуации, ответственность будет переходить на действующее правительство. Переформатирование схем взаимодействия, которое будет проводить премьер так же выгодно, поскольку на данном этапе Зеленский не имеет возможностей влиять на процессы (смотрим баланс сил в ВР), но даже частичная ликвидация таковых (речь идёт о схемах окружения Порошенко) уже даст возможность говорить о начале изменений. Если будет найдена коррупционная составляющая вскрытых договорённостей - будет дополнительный плюс команде президента и голоса партии "Слуга Народа".

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А уже после выборов, с формированием новой коалиции, будет новое правительство, новый баланс сил, который (естественно при желании Зеленского), обнулит теневые "договорняки".



Позиция Гройсмана даёт Зеленскому дополнительную опору и в парламенте. В начале текста я уже упоминал, что премьер имеет влияние на часть депутатов БПП, его коллеги по кабмину - на часть Народного Фронта. Это размывает возможности создания мощной оппозиции новоизбранному президенту в пока работающей Верховной Раде. Такое развитие событий выгодно обоим игрокам. Зеленский работает с депутатами на основе предложения идей и формирования сиюминутного большинства по каждому вносимому им вопросу. Тут условные "голоса Гройсмана" весьма полезны. Премьер, демонстрируя влияние на депутатский корпус, даёт понять, что идея его отставки будет нелегка в реализации.





Гройсман и Порошенко: сложности на выборах



Я не зря в начале текста упомянул о натянутых отношениях Владимира Гройсмана и Петра Порошенко. Заметьте, что команда пока действующего президента в начале агитационной кампании год назад активно подчёркивала, что вопросы по экономике - это не к ним. И старались не говорить о зарплатах, пенсиях и так далее. Почему? Всё упиралось в две фамилии: Яценюк и Гройсман. Если бы эти политики вошли в конфликт и решили не поддерживать Петра Алексеевича на выборах, говорить о каких бы то ни было достижениях, кроме как о безвизе, томосе и армии, было бы сложно. Ведь и дороги, и зарплаты, и "выстоявшая экономика" - это заслуга именно премьера. И только когда из диалогов Гройсмана и Порошенко исчезли нотки напряжённости, а потом Яценюк заявил о поддержке гаранта, агитационная машина Петра Алексеевича ввела в оборот новые тезисы.



Сейчас парламентская кампания фактически уже идёт - как и в случае с президентской, не стоит путать начало реальной агитации с формальным объявлением даты выборов. Парламент - это вопросы законотворчества, голосования за кабмин и бюджет. То есть, именно на этом этапе можно и нужно говорить о дорогах, пенсиях, уровне жизни. И, если Гройсман ведёт свою кампанию, БПП будет сложно заявить о собственных достижениях в экономике - ведь за это отвечал премьер-министр. Получаем борьбу тезисов и, естественно, борьбу за избирателя, при которой Пётр Порошенко теряет: при разделении множества на части невозможно получить больше, чем было изначально.



Возникает вопрос: а не проще ли было Гройсману играть с Порошенко? Ведь создание новой партии всегда риск и твёрдой уверенности в преодолении 5% барьера нет. Если бы результаты президентских выборов были иными, - например, минимальная победа Зеленского, - то такая логика бы работала. Но Пётр Порошенко пытается, по примеру Юлии Тимошенко, создать и цементировать свой базовый электорат, запустив тезис о 25%.



На этом этапе в силу вступает простая арифметика. 25% Порошенко - это избиратели Свободы (которая на фоне победы Зеленского заберёт своё на парламентских выборах), частично Гриценко, Смешко, Садового (по Львову) и других кандидатов в президенты. 25% на 4-5 партий делится - шансы на проход есть, но небольшие. То есть, Гройсман не сможет завести много "своих людей" по списку БПП - у Петра Порошенко тоже есть "свои", которых достаточно. Играть в свою партию на поле Порошенко, апеллируя к той же условной четверти - тоже не выход, 25% на 6 уже дают результат, позволяющий рассчитывать на фракцию в Верховной Раде.



Поэтому Гройсман своим сотрудничеством с Зеленским делает заявку на часть электората новоизбранного президента, к которым добавятся пару процентов избирателей, отдавших в апреле голоса за Порошенко. Поэтому риторика диалога премьера с депутатами БПП этим летом может быть весьма жёсткой и конфронтационной.



Кроме того, действующий премьер в процессе подготовки к выборам может попытаться увести в свою команду часть региональных структур и, естественно, парламентариев из Блока Петра Порошенко - фактически повторить историю возникновения Народного Фронта на основе временно дезориентированного БЮТ.



Такое развитие событий - несомненный вызов для Петра Алексеевича. Противостояние БПП одновременно с премьером и президентом может стоить так нужных ему голосов, каждый из которых спосоьен обеспечить дополнительное место в новом парламенте. Ничего не делать - так же ужаться в политических аппетитах. Выход - реализовать свои тезисы, озвученные перед вторым туром - пойти на обновление команды, что позволит выйти за границы своего электорального поля первого и второго туров. Но, судя по поведению технологов Порошенко, которые активно работают на создание "электоральной резервации 25%", обновление команды внутри БПП будет делом нелёгким.



Одним словом, летние месяцы для украинских политиков будут весьма насыщенными и динамичными.



