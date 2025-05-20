Трамп и Путин: логика барыги против логики рэкетира
Трамп пытается склонить Путина к прекращению войны в своей коммерческой логике.
Воевать невыгодно, говорит Трамп. Смотри, друг Володя, мы введем новые санкции, закрутим гаечки тут, закроем утечки здесь, перекроем возможности там и там – и это будет очень плохо! Ты не заработаешь денег! Ты не сделаешься богаче сам, ты не сделаешь богаче страну!
Для Трампа логика такого предложения очевидна. Это его жизненный принцип – больше денег, больше счастья!
Мир – выгоднее войны. Давай зарабатывать, друг Володя! Зачем тебе эти траблы?
Мир – большая риэлтерская контора! Мы оставим тебе то, что ты откусил, но дальше – давай зарабатывать!
Не хочешь? Тогда пусть с тобой возятся европейцы! Мы будем продавать оружие им и Украине, а ты не сможешь с нами торговать!
Совершенно понятная и прозрачная логика. Но абсолютно неприменимая к настоящим обстоятельствам.
Россия начала полномасштабную войну в тот момент, когда это полностью противоречило ее интересам. Интересам в политике, в торговле, в экономике.
Эта война была выгодна только в случае удачного блицкрига по крымской схеме. Любой другой ее ход и исход вынуждали Путина и его окружение полностью поменять устройство экономики, перевести ее на военные рельсы. И я уверен, что такой вариант просчитывался.
Путину плевать на выгоду. Ему не нужно зарабатывать. Ему в высшей степени безразлично, как будут жить его подданные и будут ли они жить вообще.
Там, где Трамп живет мечтами о возрастании прибыли, об экономическом господстве Америки, о силе через выгоду, Путин живет мечтами о силе через силу. По его мнению, деньги нужны не для того, чтобы лучше жить верхушке и народу, а для того, чтобы государство могло успешнее воевать.
У него торговля не для прекращения войны, а для того, чтобы иметь деньги на войну.
Логика барыги не работает против логики рэкетира.
У меня вопрос: о чем можно договориться в этом случае?
Россия перевела экономику на военные рельсы. Экономика работает. Ее хватает и на пушки, и на масло. России плевать на человеческие потери – она традиционно к ним не чувствительна.
Война для нее – привычное состояние.
России уютно в войне, как в старых шлепанцах.
Ей в дружбе неуютно. Нести разрушения, убивать, жечь и уничтожать – это возвращение к истокам, а не болезненная трансформация. Не надо притворяться паиньками – да, мы такие! Не нравится? Да пофиг.
"Нравится, не нравится, – терпи, моя красавица".
Миротворчество по-русски – это убить всех, кого можно. А кого убить не получилось, тех искалечить. И вот тогда будет мир.
Вопрос не в том, сколько россияне смогут продолжать воевать, а в том, сколько лет мы сможем противостоять этой тупой грубой силе. Все эти сказки россиян про войну со шведами, печенегами и половцами – просто поговорить. 21 год Северной войны – это на сегодня абсурд. А вот 500 шахедов за ночь – это вполне.
Хватит ли у них ресурса? Хватит.
Готовы ли они жрать брюкву, но воевать? Готовы.
Более того, брюкву жрать не придется. Нынешняя Россия вполне способна обеспечить себя продовольствием даже в условиях изоляции.
И ракетами.
И дронами.
С броней похуже, но и тут будут что-то думать. Они быстро учатся, придумывают.
Время есть. Ресурс есть. Люди есть.
Так о чем ты, барыга, с блатными трешь? Какой куш? Какие бабки? На ножи!
Рано или поздно, Трамп поймет, что песня про выгоду не работает. На эскалацию он не пойдет – зачем она ему? А вот отойти в сторону – именно тот вариант. Америке, в общем-то, плевать на интересы Европы и Украины. У США свои интересы, в своем полушарии и на своей земле.
Не получилось? Ну, ок. Сами виноваты. Сами разгребайте.
Все эти разговоры про идеалы свободы и демократии – залежалый товар. Не продается.
Я бы не рассчитывал на посредничество США, а строил бы стратегию исходя из их отхода и от войны, и от мирного процесса.
Европе, с другой стороны, некуда деваться. Они – соседи. И нам деваться некуда – наши соседи никуда не денутся.
Нет ничего хуже и опаснее ложных надежд. И чем раньше мы поймем, что из сегодняшнего конфликта не существует выезда на белом американском коне, тем лучше.
Я не сказал, что выхода нет вообще, но за деньги и выгоду мир купить точно не получится. У врага другие ценности. Кровь для него приятнее злата, а убивать ему понятнее, чем торговать.
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