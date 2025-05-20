Путина невозможно соблазнить выгодой торговли. Он убежден, что грабить и убивать выгоднее

Трамп пытается склонить Путина к прекращению войны в своей коммерческой логике.

Воевать невыгодно, говорит Трамп. Смотри, друг Володя, мы введем новые санкции, закрутим гаечки тут, закроем утечки здесь, перекроем возможности там и там – и это будет очень плохо! Ты не заработаешь денег! Ты не сделаешься богаче сам, ты не сделаешь богаче страну!

Для Трампа логика такого предложения очевидна. Это его жизненный принцип – больше денег, больше счастья!

Мир – выгоднее войны. Давай зарабатывать, друг Володя! Зачем тебе эти траблы?

Читайте также За кулисами телефонного разговора – чего хотят Путин и Трамп

Мир – большая риэлтерская контора! Мы оставим тебе то, что ты откусил, но дальше – давай зарабатывать!

Не хочешь? Тогда пусть с тобой возятся европейцы! Мы будем продавать оружие им и Украине, а ты не сможешь с нами торговать!

Совершенно понятная и прозрачная логика. Но абсолютно неприменимая к настоящим обстоятельствам.

Россия начала полномасштабную войну в тот момент, когда это полностью противоречило ее интересам. Интересам в политике, в торговле, в экономике.

Эта война была выгодна только в случае удачного блицкрига по крымской схеме. Любой другой ее ход и исход вынуждали Путина и его окружение полностью поменять устройство экономики, перевести ее на военные рельсы. И я уверен, что такой вариант просчитывался.

Путину плевать на выгоду. Ему не нужно зарабатывать. Ему в высшей степени безразлично, как будут жить его подданные и будут ли они жить вообще.

Там, где Трамп живет мечтами о возрастании прибыли, об экономическом господстве Америки, о силе через выгоду, Путин живет мечтами о силе через силу. По его мнению, деньги нужны не для того, чтобы лучше жить верхушке и народу, а для того, чтобы государство могло успешнее воевать.

У него торговля не для прекращения войны, а для того, чтобы иметь деньги на войну.

Логика барыги не работает против логики рэкетира.

У меня вопрос: о чем можно договориться в этом случае?

Читайте также Американский аналитик Дикинсон: Разговором с Трампом Путин купил себе месяц на наступление

Россия перевела экономику на военные рельсы. Экономика работает. Ее хватает и на пушки, и на масло. России плевать на человеческие потери – она традиционно к ним не чувствительна.

Война для нее – привычное состояние.

России уютно в войне, как в старых шлепанцах.

Ей в дружбе неуютно. Нести разрушения, убивать, жечь и уничтожать – это возвращение к истокам, а не болезненная трансформация. Не надо притворяться паиньками – да, мы такие! Не нравится? Да пофиг.

"Нравится, не нравится, – терпи, моя красавица".

Миротворчество по-русски – это убить всех, кого можно. А кого убить не получилось, тех искалечить. И вот тогда будет мир.

Читайте также Путин мог изменить цели в войне против Украины – CNN

Вопрос не в том, сколько россияне смогут продолжать воевать, а в том, сколько лет мы сможем противостоять этой тупой грубой силе. Все эти сказки россиян про войну со шведами, печенегами и половцами – просто поговорить. 21 год Северной войны – это на сегодня абсурд. А вот 500 шахедов за ночь – это вполне.

Хватит ли у них ресурса? Хватит.

Готовы ли они жрать брюкву, но воевать? Готовы.

Более того, брюкву жрать не придется. Нынешняя Россия вполне способна обеспечить себя продовольствием даже в условиях изоляции.

И ракетами.

И дронами.

С броней похуже, но и тут будут что-то думать. Они быстро учатся, придумывают.

Время есть. Ресурс есть. Люди есть.

Так о чем ты, барыга, с блатными трешь? Какой куш? Какие бабки? На ножи!

Рано или поздно, Трамп поймет, что песня про выгоду не работает. На эскалацию он не пойдет – зачем она ему? А вот отойти в сторону – именно тот вариант. Америке, в общем-то, плевать на интересы Европы и Украины. У США свои интересы, в своем полушарии и на своей земле.

Не получилось? Ну, ок. Сами виноваты. Сами разгребайте.

Все эти разговоры про идеалы свободы и демократии – залежалый товар. Не продается.

Я бы не рассчитывал на посредничество США, а строил бы стратегию исходя из их отхода и от войны, и от мирного процесса.

Европе, с другой стороны, некуда деваться. Они – соседи. И нам деваться некуда – наши соседи никуда не денутся.

Читайте также В войне с Россией в Европе не останется безопасных мест

Нет ничего хуже и опаснее ложных надежд. И чем раньше мы поймем, что из сегодняшнего конфликта не существует выезда на белом американском коне, тем лучше.

Я не сказал, что выхода нет вообще, но за деньги и выгоду мир купить точно не получится. У врага другие ценности. Кровь для него приятнее злата, а убивать ему понятнее, чем торговать.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net