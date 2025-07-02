А еще Трамп и президент Украины Медведчук подписали бы прекрасное взаимовыгодное соглашение о полезных ископаемых

Трамп на пресс-конференции: вы очень мужественные, Зеленский очень милый, мы подумаем, сможем ли найти вам ракеты и систему Patriot.

Трамп в реальной жизни:

США приостанавливают поставки части ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов для Украины. Среди видов оружия, поставки которого задержат, – ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды Hellfire и другие ракеты, запускаемые с истребителей F-16 и беспилотников.

Трамп говорит правду, когда утверждает, что если бы он был президентом в 2022 году, этой войны не произошло бы.

Потому что:

• разведка Трампа не стала бы раскрывать детали о российском нападении и в принципе вряд ли бы вообще сообщала о нем. А все публикации в прессе назывались бы fake news, ведь Путин очень уважает Трампа и не начнет войну, пока Трамп в Белом доме.

• Трамп не сформировал бы еще до нападения широкий фронт поддержки Украины, делая акцент на несправедливой военной агрессии, что не позволило бы создать широкую коалицию поддержки, включающую ЕС, США, Японию, Австралию и Канаду.

• без этой широкой коалиции поддержки Россия не столкнулась бы с неожиданно жесткими санкциями в начале вторжения (да-да, нам все мало, но то самое замораживание резервов Центрального банка стало шоком для Путина) и не было бы организовано поставок оружия, с постепенным переходом на западные стандарты, и финансирования, на котором держится украинский бюджет и украинская экономика.

В результате, даже если бы неожиданное наступление россиян не привело бы к захвату Киева, Одессы, Днепра и Винницы за два-три дня, то героическое сопротивление ВСУ уже летом столкнулось бы с тотальной нехваткой оружия и финансово-экономическим коллапсом тыла.

А уже осенью президент Трамп и президент Украины Медведчук подписали бы чудесное прекрасное взаимовыгодное соглашение о полезных ископаемых…

А уже зимой 2023 года Россия, Украина и Беларусь объединились бы в единое государство, исправив величайшую несправедливость 20 века – по словам Путина.

А что произошло бы летом 2023 года – никто не знает. Но мы же помним, что Путин никогда бы не решился на войну с членами НАТО, потому что он очень уважает Трампа…

Хотя это волновало бы только тех украинцев, которые, возможно, участвовали бы в мясных штурмах где-нибудь под Вильнюсом, Таллинном или Ригой, или Краковом.

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