А ще Трамп і президент України Медведчук підписали б чудову прекрасну взаємовигідну угоду про корисні копалини

Трамп на пресконференції: ви дуже мужні, Зеленський дуже милий, ми подумаємо, чи можемо знайти вам ракети і систему Patriot.

Трамп в реальному житті:

США призупиняють постачання частини ракет ППО та інших високоточних боєприпасів для України. Серед видів зброї, постачання якої затримають, є ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди Hellfire та інші ракети, які запускаються з винищувачів F-16 та безпілотників.

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Трамп каже правду, коли говорить, що якби він був президентом у 2022 році цієї війни б не сталося.

Бо:

• розвідка Трампа не стала б розкривати деталі про російський напад і в принципі навряд чи б розповідала про нього. А всі публікації в пресі називалися б fake news, адже Путін дуже поважає Трампа і не розпочне війну, поки Трамп у Білому домі.

• Трамп би не сформував ще до нападу широкий фронт підтримки України, наголошуючи на несправедливій військовій агресії, що не дозволило б сформувати широку коаліцію підтримки, що включала б ЄС, США, Японію, Австралію і Канаду.

• без цієї широкої коаліції підтримки Росія б не зіткнулась з неочікувано сильними санкціями на початку вторгнення (так-так, нам все мало, але те саме замороження резервів Центрального Банку стало шоком для Путіна) і не було б організовано постачання зброї, з поступовим переходом на західні стандарти, і фінансування, на якому тримається український бюджет і українська економіка.

В результаті, навіть якби неочікуваний наступ росіян не призвів би до захоплення Києва, Одеси, Дніпра і Вінниці за два-три дні, то героїчний опір ЗСУ вже літом зіткнувся б з тотальною нестачею зброї і фінансово-економічним колапсом тилу.

А вже восени президент Трамп і президент України Медведчук підписали б чудову прекрасну взаємовигідну угоду про корисні копалини....

А вже взимку 2023 року Росія, Україна і Білорусь об'єднались би в єдину державу, виправивши найбільшу несправедливість 20 століття, за словами Путіна.

А що відбулось би влітку 2023 року – ніхто не знає. Але ж ми пам'ятаємо, що Путін би ніколи не наважився на війну з членами НАТО, бо він дуже поважає Трампа....

Але б це хвилювало тільки тих українців, які, можливо, брали б участь у м'ясних штурмах десь на околицях Вільнюса, Таліна, чи Риги, або Кракова.

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