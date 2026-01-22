Чому глобальний порядок більше не працює і що прийде йому на зміну

Промова Дональда Трампа у Давосі й виступ Марк Карні – це не дві різні позиції. Це два зрізи однієї реальності, що разом дають набагато точнішу картину світу, ніж кожен окремо.

Трамп чесно озвучив логіку гегемона в епоху розриву: безпека – це транзакція, союз – це рахунок, правила працюють лише доти, доки їх вигідно підтримувати. Гренландія, НАТО, тарифи, Україна – не цінності, а елементи торгу. У цій логіці немає моралі, але є холодна послідовність. Це не план майбутнього – це поведінка сили, яка більше не хоче удавати, що діє "заради правил".

Карні ж назвав головне: це не перехід, а розрив. Світ, у якому американська гегемонія забезпечувала публічні блага в обмін на лояльність, закінчився.

І проблема не лише в Трампі – проблема в тому, що сама модель більше не працює. Коли економічна інтеграція стає зброєю, а безпека – предметом торгу, середні держави починають не підлаштовуватися, а страхуватися від гегемона.

Разом ці дві промови дають ключовий висновок: транзакційна логіка США не відновлює порядок, вона прискорює коаліційне самозміцнення інших. Європа, Канада, регіональні блоки не просто "платитимуть більше", а паралельно будуватимуть автономію – у виробництві, оборонних закупівлях, ланцюгах постачання, стандартах. Не проти США, а на випадок США.

Для України це принципово. У світі, де великі домовляються силою, виживають не ті, хто вірить у медіатора, а ті, кого неможливо прибрати з коаліції. Підтримка України тримається не на риториці й не на симпатіях, а на здатності зробити примус дорогим: через виробництво, довгі контракти, санкційну дисципліну, інституційну зв’язаність союзників.

Трамп показав, як думає сила. Карні – як на це відповідають ті, хто не хоче бути меню.

І саме між цими двома логіками сьогодні проходить реальна лінія майбутнього Заходу.

Старий порядок не повернеться. Але новий не буде ні американським монологом, ні європейською ностальгією. Це буде світ коаліцій, де виживають ті, хто не знімає плакатів із вікна – а будує силу і діє разом.

