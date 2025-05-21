Если не говорить о победе – получим поражение

Надо уже сдать в архив риторику о переговорах, мире и прекращении войны. Сейчас эти слова уже используются по инерции.

Всем понятно, что эта риторика появилась, чтобы угодить Трампу. Думали, что сработает.

Могло сработать, но не сработало. По причинам, не зависящим от искусства дипломатии Украины, Великобритании, Франции, Германии, Польши... Дипломатии вместе с психотерапией было много. Но...

Сегодня нужно говорить не о прекращении войны, а о победе Украины и Европы вместе с остальным цивилизованным миром (уже без США) над главной угрозой для этого мира в XXI веке.

Другого пути просто не существует. Или – или. Если не говорить о победе – будет поражение.

Та Россия, которую мы сейчас видим, несовместима с понятием "мир" и "договоренности", если к ним прилагается понятие "Украина". Она набрала скорость и не остановится.

"Принуждение к миру" – ну, эдакое. Годится как временное.

А вот развитие понятия "санкции" до понятия "экономическая изоляция" и "экономическая война" – это то, что нужно.

Слова имеют значение... Потому что словами мы формулируем цели. Кто хочет "прекратить" – тот получит временное прекращение огня и не больше. Это (в конкретных условиях момента) – уже не стратегия. 😉✌

И не стоит комплексовать, что сейчас мы еще далеки от победы... Стратегия – это важно.

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