А Росія може не витримати астрономічних витрат на війну та світову рецесію

У Трампа явно не виходить ОДНОЧАСНО "перезапускати" американську економіку й допомагати Кремлю. Одне з іншим дуже погано узгоджується.

Ще більше поглиблює це "неузгодження" торговельна війна Трампа з Китаєм. Адже, як її наслідок, на "арені цирку" ВЖЕ з'явився "привід" світової рецесії (а з ним і падіння цін на ресурси).

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Усе це разом, очевидно, може викликати у ресурсно-орієнтованих державах (саме таких, як РФ), важко прогнозовані соціально-політичні та фінансово-економічні наслідки.

Однією рукою Трамп допомогає РФ, підігруючи Кремлю у найбільшій для нього "українській проблемі", іншою рукою вперто заганяє світову економіку у кризу, в якій ціни на ресурси, очевидно, впадуть досить суттєво.

Ось чому "Вашингтонський обком" так поспішає із вирішенням "української кризи". Строки підтискають. Якщо її не вирішити до "основного етапу" запланованого "перезапуску" у США, Кремль може не витримати ОДНОЧАСНОГО накладання двох факторів: астрономічних витрат на війну з Україною та падіння цін на основні свої експортні товари – ресурси.

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