Успокаиваться распространением медиаграмотности и фактчекинга уже нельзя. Это то, что Кремль научился обходить

Вы наконец нашли свое место. Впервые в истории. — Он процитировал планетарный лозунг: "Сообщество. Идентичность. Стабильность".

Олдос Хаксли, "О дивный новый мир"

О когнитивной войне, в частности, в контексте российской угрозы, говорят все чаще. И это закономерно – сегодня говорить только о фейках и дезинформационных нарративах уже недостаточно. Но о чем именно идет речь и как это объяснить простыми словами?

Мы постоянно вступаем в когнитивное взаимодействие и даже в "войну", если это слово применить, скажем, к спору. Даже уговорить ребенка сделать что-то полезное, если он этого не хочет, — тоже когнитивное воздействие. Примеры из обычной жизни можно приводить бесконечно.

Разница — в цели и масштабе. Когнитивная война, которую ведет Россия, имеет глобальный характер, хотя и включает отдельные точки приложения усилий. Ее цели — деструктивны.

Коротко говоря, Путин стремится заставить Украину сдаться, а Запад — смириться.

И мы можем выделить в себе ядро, которое находится под ударом. Чтобы ответить на ключевой вопрос — как и чем противостоять Путину в этой когнитивной войне.

