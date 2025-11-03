Заспокоюватись поширенням медіаграмотності та фактчекінгу вже не можна. Це те, що Кремль навчився обходити

Ви нарешті знайшли своє місце. Вперше в історії. – Він процитував планетарне гасло: "Спільнота. Ідентичність. Стабільність".

Олдос Гакслі, "О дивний новий світ"

Про когнітивну війну, зокрема, в контексті російської загрози, згадується дедалі частіше. Це закономірно – сьогодні говорити лише про фейки та дезінформаційні наративи недостатньо. Але про що саме йде мова і як це описати простими словами?

Ми безперервно вступаємо у когнітивну взаємодію і навіть "війну", якщо це слово можна вжити стосовно, приміром, якоїсь суперечки. Навіть переконати дитину зробити щось корисне, якщо вона не бажає цього – це теж когнітивний вплив. Приклади зі звичайного буденного життя можна наводити нескінченно.

Різниця тут полягає у меті й у масштабах. Когнітивна війна, яку веде Росія, має глобальний характер, хоча й містить точки особливого докладання зусиль. Її цілі – деструктивні.

Кажучи коротко, Путін прагне примусити Україну здатися, а Захід – змиритися.

І ми можемо виокремити ядро в нас, яке є під ударом. Щоб відповісти на ключове запитання – як і чим у цій когнітивній війні Путіну протистояти.

