LIGA.net печатает конспект выступления Евгения Глибовицкого во время Правозащитных диалогов, организованных Центром гражданских свобод.

В Украине существует проблема не с Левиафаном, а с его тенью.

Мы еще не создали украинскую модель управления – она только в разработке. Мы еще не до конца осознали, что от Советского Союза унаследовали советского Левиафана в украинское уже независимое государство. Мы до сих пор не поняли, как именно произошла наша независимость.

Украина стала независимой не в результате победы национального освободительного движения. Есть классическая деколонизационная история, когда возникает субъектность, набирает критическую массу, в определенный момент расправляет крылья и основывает новые институты, новые системы правил. Это не наш случай.

Чем больше я изучаю то, как Украина стала независимой, тем больше готов отнести произошедшее к категории, которая в христианском дискурсе называется чудом. Фантастическое окно возможностей длилось, вероятно, один день. Если бы все произошло на несколько дней раньше или позже – результат был бы иной.