LIGA.net публікує конспект виступу Євгена Глібовицького під час Правозахисних діалогів, організованих Центром громадянських свобод.

В Україні існує проблема не з Левіафаном, а з його тінню.

Ми ще не створили української моделі врядування – вона тільки в розробці. Ми ще не до кінця усвідомили, що з Радянського Союзу успадкували радянського Левіафана в українську вже незалежну державу. Ми досі не зрозуміли, як саме сталася наша незалежність.

Україна стала незалежною не внаслідок перемоги національного визвольного руху. Є класична деколонізаційна історія, коли з'являється суб'єктність, набирає критичну масу, в певний момент розправляє крила і вона засновує нові інститути, нові системи правил. Це не наш випадок.

Що більше я вивчаю те, як Україна стала незалежною, то більше готовий зарахувати те, що сталося, до категорії, яка в християнському дискурсі називається дивом. Фантастичне вікно можливостей тривало, ймовірно, один день. Якби все відбулося на кілька днів раніше чи пізніше – результат був би іншим.