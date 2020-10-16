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Украина, РФ и Совет по правам человека: главное – не стать объектом пропаганды для Кремля

Украина, РФ и Совет по правам человека: главное – не стать объектом пропаганды для Кремля

журналист
16.10.2020, 10:03

Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН. И Россию тоже. Это возможность рассказать о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе

Специально для Крым.Реалии

На вакантные места в Совете по правам человека ООН избраны, среди прочих, Россия и Украина. Это решение создаст целый ряд возможности и коллизий одновременно. С одной стороны, украинская делегация получит возможность напоминать мировому сообществу о многочисленных нарушениях прав человека, которые совершает оккупирующая страна в Крыму и на Донбассе.

Появляется новая трибуна, которая позволит напомнить об удерживаемых лицах, подвалах спецслужб так называемых "народных республик", о преследуемых крымскотатарских активистах. С этой точки зрения, избрание Украины в Совет по правам человека ООН – если, разумеется, грамотно и профессионально распорядиться этой возможностью – может стать несомненным успехом украинской дипломатии. Ну и признание того, что другие страны хотели видеть Украину в этом совете, хотели бы прислушиваться к ее голосу.

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С другой стороны, Украина в этом совете будет соседствовать с Россией. И не только с Россией, но и с такими странами, как КНР и Куба, власти которых неоднократно доказывали свое, мягко говоря, специфическое отношение к правам человека. И уже тот факт, что страны, в которых отмечены многочисленные нарушения прав человека и которые не уважают даже собственных граждан, не говоря уже о гражданах иностранных государств, соседствуют в Совете по правам человека с государствами, поддерживающими демократию, ставит под сомнение адекватность будущих решений Совета.

Хороший пример – недавние слушания в Женеве, которые касались нарушения прав человека в Беларуси. После этих срочных дебатов с минимальным перевесом буквально в один голос была принята резолюция, которая призывала белорусские власти к диалогу с гражданским обществом и оппозицией и уважению прав человека в стране. Россия в этих дебатах тогда участвовать не могла, так как еще не была членом Совета по правам человека.

Но ее постоянное представительство при отделении ООН в Женеве совместно с Беларусью, Венесуэлой и КНР выступило с заявлением, в котором вообще ставилось под сомнение право Совета по правам человека ООН организовать срочные дебаты по нарушениям в Беларуси.

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И это все, что нам нужно знать о той позиции, которую займет Москва в этом совете после своего четырехлетнего отсутствия. Российская делегация, думаю, будет делать все возможное, чтобы опровергать нарушение прав человека в самой России, на оккупированных ею территориях и странах, которые связаны с Кремлем. А заодно обвинять в нарушении прав человека демократические страны. И потом, уверен, использовать эти обвинения в пропаганде – вот видите, даже в ООН возмущены тем, как Украина (или Грузия, или Латвия, или Соединенные Штаты) нарушают права человека. А "мужественные российские дипломаты защищают эти права, не жалея сил".

Именно поэтому Соединенные Штаты в 2018-м году покинули Совет по правам человека и заявили, что будут использовать для защиты прав человека другие международные площадки. И сейчас государственный секретарь США Майк Помпео высказал возмущение в связи с избранием России, Китая и Кубы в состав Совета. Как заявил глава Госдепартамента, избрание этих стран с "ужасными показателями в области прав человека" подтверждает правильность решения США.

Однако у Украины – другой подход. Украина будет в Совете по правам человека вместе с Россией. А значит, уверен, многое теперь будет зависеть от наступательной позиции украинской делегации. Если такая наступательная позиция не будет заявлена с первых дней пребывания обеих стран в Совете, Украина рискует превратиться в объект пропагандистских атак Кремля.

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