Времени больше нет. Путин рассчитывает на то, что Европа будет колебаться. Мы должны доказать, что он ошибается

Немецкий эксперт по вопросам безопасности и бывший чиновник Министерства обороны Нико Ланге очерчивает дорожную карту для поражения Путина и возвращения мира на европейский континент.

От Мадрида до Парижа, от Берлина до Варшавы листья меняют цвета, образуя роскошный калейдоскоп золотого, оранжевого и красного. Семьи гуляют по улицам, наслаждаются кафе, смех детей звучит под осенним солнцем.

В Константиновке, на востоке Украины, листья тоже сияют яркими красками. Но улицы пусты, и главный звук здесь — российская артиллерия. Войска Владимира Путина медленно сжимают город в кольцо, и лишь немногие из его 67 тысяч жителей остались. В основном пожилые, как, например, бабушка Люба, которая упорно отказывается уезжать. В записке одной из своих дочерей в Германии она написала: "Листья такие же красочные, как всегда, но дети все ушли. Слышит ли ещё Европа наш зов?".

Этот вопрос поражает в самое сердце. Война Путина — не далёкий конфликт в отдалённом Донбассе. Это война, которую Россия ведёт и продолжает вести против всей Европы — против нашей безопасности, нашей свободы и нашего будущего.

