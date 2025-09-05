Что делать с позицией тех стран, которые уже сейчас говорят, что воевать за нас не будут? Они и за себя-то не особо готовы

Нам наконец-то нужно перейти от неэффективной модели сплочения вокруг необъединенного к конкретному поиску союзников. Не партнёров, а союзников.

У Путина союзники есть. Как минимум — Северная Корея, отправляющая на фронт свою живую силу.

То есть нам крайне необходим конкретный оборонный договор с теми, кто не просто подписывает какие-то "гарантии", а по сути однозначно воюет за тебя. Такими могут быть США, Япония, Британия.

Если в будущем наша модель существования – это Израиль, то нам нужны именно союзники. Вы видите в Макроне или Мерце союзников? Лично я – нет. Я бы называл их даже не партнёрами, а попутчиками.

Помните заявления Мерца о "Таурусах" для Украины уже на второй день после избрания, если Путин не остановится? Путин остановился? "Таурусы" передали? Вот так и с этими "уверениями".

Вопрос дефиниций. Одни говорят – будут гарантии "после окончания боевых действий", другие – после "установления мира".

Это в каком будущем? Через год, два, десять? А если национальные парламенты этот документ не ратифицируют, что тогда?

И что делать с позицией тех стран, которые уже сейчас говорят, что воевать за нас не будут? Они и за себя-то не особо готовы.

Вывод: электоральные циклы давят на мозги так, что происходит эрозия здравого смысла. Что ж…

Единственным фактом, который можно зафиксировать на сегодняшний день, является понимание, что Европа уже далеко не едина. Есть откровенные пособники России, есть "ждуны", согласные, чтобы это наконец хоть как-то закончилось, и есть ещё часть тех, кто хочет, чтобы Украина выстояла. Хотя тезиса о том, что Россия должна однозначно проиграть, я так и не услышал.

Все нынешние действия не дают ответа на вопрос – а останавливают ли они Путина сегодня. И ответ однозначный – нет.

Субъектность Украины – в её Вооружённых Силах. Хотелось бы, чтобы она была ещё и в тылу, но сейчас это иллюзия, потому что не хватило мудрости.

А в целом сценарий очевиден. Он вырисовывается сам собой. И он до сих пор в перспективе напоминает корейский.

