Украинцы массово ехали из Украины после начала войны. Три причины и три вывода

Три причины уехать из своей страны

Первый – это уехать "для того, чтобы": реализоваться как профессионал, попасть в свою подходящую ценностную среду, сделать бизнес на большем рынке и т.д. Это путь сильного человека, ставящего себе планку выше, чем она стояла для этого.

Второй – это "свалить". Не найдя своего призвания и применения дома, не понимая целей там и средств их достижения, уехать из слабой позиции в еще более слабую. Это путь эмигрантского планктона (по аналогии с офисным).

Третий – это бежать. От войны, от преследований или от самой страны, жить в которой стало невыносимо.

Третий вариант сейчас самый массовый, исчисляемый миллионами, – временный. Беженец – это не пожизненный статус. После того как переведешь дух и оценишь новую обстановку, можно переключиться в первый режим и сделать личный рестарт, а можно "сползти" во второй и стать завсегдатаем форумов и Telegram-каналов на тему "Ужасы нашего городка".

А еще можно вернуться домой и сделать все, чтобы бежать больше не пришлось, ни тебе, ни твоим детям.

Где больше энергии возникает? Что сильнее откликается? Туда и надо идти.

Три вывода по мотивам массового отъезда украинцев из Украины после начала войны.

И того, что наши соотечественники сейчас там видят, чувствуют и, надеюсь, уже понимают.

1. Если у кого-то были иллюзии насчет Европы как "недосягаемой вершины" развития, их оставаться уже не должно. Пусть это и "вершина", но вполне достижимая, и не самая высокая.

Получив непосредственный опыт того, как в Европе в большинстве случаев работают государственная сфера, банки, публичные сервисы, - очевиден вывод, что все это можно делать лучше.

Запись к ортодонту в мае на сентябрь, трехдневное ожидание визита сантехника при стоимости вызова 200 фунтов, "оперативность" работы бюрократии и так далее – думаю, таких впечатлений у каждого будет достаточно.

Банки – особый разговор. У меня открыто около восьми счетов в европейских банках и разных финтех приложениях. Лучшее по критерию "удобство пользования" – это Revolut. Поэтому у них 18 млн клиентов и оценка более $30 млрд.

Но при всем этом – если с каким-то платежом там что-то пойдет не так, могут неделями разбираться с элементарным переводом, который банально завис где-то в их процессах, и это норма. И ничто вам не поможет, кроме терпения. Нам есть с чем сравнивать.

В общем – во всех этих вещах равняться на европейцев не надо, надо с ними конкурировать и обыгрывать.

Скорость действий и принятия решений, гибкость, жизнестойкость, бесконечная изобретательность и предприимчивость – здесь должны быть наши опорные точки.

Есть вещи, по которым между нами – пропасть не в нашу пользу. Но и это – вопрос концентрации усилий.

2. Потенциал развития у Украины был, есть и остается огромным. Украина по базовым исходным данным и ресурсам ни в чем не проигрывает, а во многом и превосходит своих соседей. Глядя на то, что в Европе работает хорошо, мы понимаем, что у нас есть все, чтобы было не хуже.

3. Никто из круга моих личных знакомых не хочет и не будет оставаться за границей.

Отношения проверяются разлуками. Со своей родной страной – в том числе.

Есть и будут те, кто легко впишется в новую среду. Особенно те, кто стоит в начале жизненного пути, как говорится. Но все те, кто в Украине состоялся как профессионал или предприниматель, будут стремиться вернуться, пусть даже придется начинать все с начала.

Обращаюсь к тем, кто уехал, пожил "там" и понял все это сам. Пока будете ехать домой, подумайте еще раз, уже с новыми впечатлениями:

Чего нам не хватало для "вертикального взлета" в Украине все эти 30 лет?

Какой недостающий элемент должен замкнуть цепь и запустить двигатель на полную мощность? Как "потенциал" превратить в реальные результаты?

И самое главное – как сделать так, чтобы судьба Украины после войны снова не попадала в руки тех, кто этой судьбой так бездарно распоряжался все это время.

Как каждый из нас должен изменить свой образ мыслей и образ действий, чтобы возврата в старую колею не было.

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