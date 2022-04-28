Украинцы переходят на стандарты НАТО. И уже стреляют из гаубиц лучше инструкторов

26 апреля на авиабазе США – Рамштайн – в Германии состоялась встреча глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

Министр обороны Алексей Резников написал по итогам обширный пост в Facebook.

Если тезисно:

• Участие принимали более 40 стран, не только НАТО и ЕС. Были представители Израиля, Японии, еще нескольких интересных государств.

• Создан постоянный механизм для оказания Украине военной помощи. Теперь специальные люди будут заниматься этим 24/7.

• Официально изменилась общая цель – не сдерживать российских нацистов, а разгромить их.

• Принято решение, что нам будут передавать вооружения натовского образца, "тяжесть" и технологичность этих вооружений будет постепенно расти. Это выводит нас из тупика, когда заканчивается приличное оружие советских образцов.

• Наши воины уже тихонько учатся обращаться с тяжелыми вооружениями и техникой в странах НАТО (есть смешные ситуации, когда наши с ходу стреляют из натовских гаубиц лучше, чем инструкторы). Программы обучения будут расширены уже сейчас даже на те вооружения, которые нам пока не передают. Чтобы, когда они дозреют, мы уже были готовы.

• На повестке дня – формат долгосрочного сотрудничества, в т.ч. производство оружия в будущем, место Украины в цепочках.

Традиционно призываю реалистично оценивать этот процесс и не верить заявлениям, где взахлеб рассказывают, что НАТО передаст нам космические корабли уже завтра и в неограниченных количествах.

Нам предстоят еще недели-месяцы сражаться преимущественно имеющимися силами. До тех пор, пока точечная помощь не станет на системные рельсы.

Главное – начался системный переход, во время которого Украине предстоит сохранить свои передовые производства и встроиться в цепочки там, где мы компетентны.

Это не быстро и не просто. Но это примерно тот путь, который обеспечил тотальную взаимную совместимость Швеции и Финляндии с НАТО. Когда политическое решение стало вопросом конъюнктуры и будет принято очень быстро.

Когда говорится, что защитники Мариуполя, Харькова, Авдеевки, протестующие жители Херсона и другие выигрывают нам время для формирования лучшего будущего – это надо воспринимать буквально.

Для нас это время течет невыносимо медленно, каждая минута буквально оплачена кровью.

Делается все возможное, чтобы ускорить партнеров, но это связанный процесс: они психологически готовы принять, что их оружие будет убивать страшных россиян, по мере того как наша армия делает этих россиян менее страшными.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.