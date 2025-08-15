Встреча на Аляске – это Ultima Thule, самая дальняя точка, ведь Трамп уже сдал более принципиальные позиции

В древности люди говорили об "Ultima Thule" — мифической земле на крайнем севере, на краю света.

Отправляясь на север на Аляску, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, Дональд Трамп достигает собственной Ultima Thule — арктической точки своей внешнеполитической мечты.

Основная идея внешней политики Трампа заключается в том, что с иностранными лидерами можно обращаться так же, как с американцами — раздавать фантастические обещания и нагло давить.

Но эти фантазии не работают за пределами США. Пустое обещание "прекрасного" будущего не влияет на диктаторов, совершающих преступления ради собственных мечтаний, и не трогает людей, защищающих свои семьи от преступного вторжения.

Украина сопротивляется полномасштабному вторжению России уже три с половиной года. Украинцы воюют, потому что россияне захватывают их землю, крадут их богатства, похищают детей и воспитывают их как россиян, пытают мирных жителей в подвалах, убивают людей, связанных с политикой или гражданским обществом, и уничтожают их суверенитет.

