Зустріч на Алясці – це Ultima Thule, найвіддаленіша точка, адже Трамп уже здав більш принципові позиції

У давнину люди говорили про "Ultima Thule" — міфічну землю на крайній півночі, на краю світу.

Вирушаючи на північ до Аляски, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, Дональд Трамп досягає власної Ultima Thule — арктичної точки своєї зовнішньополітичної мрії.

Основна ідея зовнішньої політики Трампа полягає в тому, що з іноземними лідерами можна поводитися так само, як з американцями, — роздавати фантастичні обіцянки й нахабно тиснути.

Але ці фантазії не працюють за межами США. Порожня обіцянка "прекрасного" майбутнього не впливає на диктаторів, які чинять злочини заради власних мрій, і не зворушує людей, що захищають свої сім’ї від злочинного вторгнення.

Україна чинить опір повномасштабному вторгненню Росії вже три з половиною роки. Українці воюють, тому що росіяни захоплюють їхню землю, крадуть їхнє багатство, викрадають дітей і виховують їх як росіян, катують цивільних у підвалах, вбивають людей, пов’язаних із політикою чи громадянським суспільством, і знищують їхній суверенітет.

