Для ослабления России Евросоюз пока не использовал даже те возможности, которые у него уже существуют

Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод и публикация осуществлены с ведома и разрешения издания

В мае этого года Институт исследований в области безопасности Европейского союза опубликовал доклад о том, как ЕС может подорвать вредоносные возможности Москвы. Подобных публикаций было уже много – например, рекомендации представителей российской либеральной эмиграции поддерживать российскую коррупцию, хищение бюджетных средств и противоречия в элитах в РФ, чтобы таким образом пошатнуть режим.

Упомянутый доклад предлагает более системный подход и выглядит более практичным. Если бы только это действительно делалось...

Авторы предлагают Европейскому союзу занять более жесткую позицию в отношении российской подрывной деятельности и информационных операций. Лучшая защита – надежное сдерживание в сочетании с убедительной возможностью асимметричных ответных ударов.

