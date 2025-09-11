Уязвимые точки Кремля. Как Европа может сломать военные возможности России
Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод и публикация осуществлены с ведома и разрешения издания
В мае этого года Институт исследований в области безопасности Европейского союза опубликовал доклад о том, как ЕС может подорвать вредоносные возможности Москвы. Подобных публикаций было уже много – например, рекомендации представителей российской либеральной эмиграции поддерживать российскую коррупцию, хищение бюджетных средств и противоречия в элитах в РФ, чтобы таким образом пошатнуть режим.
Упомянутый доклад предлагает более системный подход и выглядит более практичным. Если бы только это действительно делалось...
Авторы предлагают Европейскому союзу занять более жесткую позицию в отношении российской подрывной деятельности и информационных операций. Лучшая защита – надежное сдерживание в сочетании с убедительной возможностью асимметричных ответных ударов.
