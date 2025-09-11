Для ослаблення Росії Європейський Союз поки що не використав навіть ті можливості, які у нього вже є

Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад та публікація здійснені з відома та дозволу видання

У травні цього року Інститут досліджень у сфері безпеки Європейського Союзу опублікував звіт про те, як ЄС може підірвати шкідливі можливості Москви. Подібних публікацій вже було багато – наприклад, рекомендації представників російської ліберальної еміграції підтримувати російську корупцію, розкрадання бюджетних коштів та суперечки в елітах РФ, щоб таким чином похитнути режим.

Згаданий звіт пропонує більш системний підхід і більш практичний. Якби тільки це справді робилося...

Автори пропонують Європейському Союзу зайняти більш жорстку позицію щодо російської підривної діяльності та інформаційних операцій. Найкращий захист – надійне стримування в поєднанні з переконливою можливістю асиметричних ударів у відповідь.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net