Україна не тільки досі варта боротьби й підтримки. Іншого шляху, окрім продовження, немає

Скандали з корупцією в Києві, руйнівні атаки на інфраструктуру, загроза втрати Покровська та ефективні російські інновації у сфері дронової війни – погані новини з України продовжують надходити. Якщо скласти всі ці елементи разом, виходить похмура, навіть тривожна картина.

В Україні закінчуються солдати, гроші, енергоресурси та час, а у її лідерів – авторитет. Західні країни (не лише США) не будуть продовжувати підтримувати програне діло. Можливо, найкращий варіант, як запропонував колишній президент Фінляндії Саулі Нійністе, – європейці мають почати прямі переговори з Кремлем, щоб зрозуміти, що можна врятувати.

Помилковий оптимізм і марні надії, як з-за кордону, так і всередині країни, справді не допомагають Україні. Правильно тверезо оцінювати військову ситуацію та зважувати болючі рішення. Але рефлекторне нагнітання апокаліпсиса ще гірше.

