Смотрите на заключенные контракты: Запад инвестирует в Украину на десятилетия вперед, следовательно, уверен в нашей победе

Это не Украину ждет "грузинский сценарий". Это Россию ждет "украинский сценарий". Она доедает свое прошлое. А в будущем будет существовать в орбите Киева – во всех смыслах.

Давайте объясню. Когда я читаю прогнозы, мнения, уверенные утверждения: Украину ждет это, Украину ждет то, Украина будет там, Украина будет здесь. Я тогда говорю: цифры, покажите грубые данные и подсчеты. Что там в заложенных бюджетах. Что там в запущенных процедурах. Что там в стратегиях. Что там на рынках. Что там в инвестициях и техологиях.

Там – вся правда. В вещах, не интересных широкой аудитории.

Какие-то кластеры с ЕС. Какие-то совместные компании по производству оружия с десятками стран. Какие-то бюджетные прогнозы и утвержденное финансирование на годы. Это же не впечатляет.

А вот 50% от JPMorganChase, что Украину в 2025 году ждет "грузинский сценарий", – звучит кликабельно. Ну а вдруг? 50% – это когда "может, будет, а может, нет". Классный прогноз. Но на чем он основывается? Как оказалось – на предположениях "экспертов". Преимущественно политических.

А я смотрю в договоры. Смотрю в цифры. Смотрю в процедуры. И прежде чем написать выводы, я лишь поверхностно перечислю вам факты как основу моего мнения.

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Норвегия – ежегодно предоставляющая миллиарды поддержки – закладывает многомиллиардную поддержку до 2027 года. Япония – предоставившая нам в прошлом году более $5 млрд – закладывает поддержку до 2034 года. Дания – до 2035 года. И так – десятки и десятки стран. Со всеми подписаны двусторонние оборонные соглашения.

Замороженные активы России на $300 млрд. Логика их использования расписана на десятки лет вперед.

Большой клуб самых богатых и влиятельных стран мира согласился, что они будут вкладывать в Украину десятки миллиардов ежегодно под проценты из этих замороженных активов.

Отдать это России? Зачем? Это бустер для собственного оборонного сектора. Оборотные средства на любую идею.

А теперь – на секунду шаг в сторону – куда именно пойдут эти средства, а также все остальные, которые по отдельности (также десятки и десятки миллиардов) выделяются ежегодно. Первое и самое главное – совместные компании. Немецко-украинские. Турецко-украинские. Британско-украинские. Французско-украинские.

Совместное производство бронетехники, артиллерии, боеприпасов и ракет, БпЛА и спецтехники, колесной и гусеничной, совместное развитие и производство РЭБ, ПВО и ПРО.

Еще раз. Западные союзники строят стратегию и вкладывают грубые деньги в общее с Украиной будущее и формируют задачи на десятки лет вперед .

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Не с Украиной, которая в 2025 году пойдет по "грузинскому сценарию" и "окажется в орбите РФ". А с Украиной, которая будет завтра, и послезавтра, и через 100 лет – вместе с Западным миром.

И еще раз. Это о деньгах. Совместный бизнес – это на десятилетия. Это горизонт планирования на 2030–2040 и далее. Это о войнах и конфликтах будущего. О нуждах последующих поколений.

Ибо все это – что уже создано и работает, что будет создано – о рынке оружия планеты. Потребности самой Украины закрываются за год.

А дальше – гигантский, растущий мировой рынок оружия на триллион. Оружие нужно всем – и на вчера.

Оружие нужно всем странам НАТО, которые "взяли" порог в 2% ВВП на армию (и поднимут до 5%). Оружие нужно на Ближний Восток (всем) и в Азию (Пакистан и Индию). Оружие, оружие, оружие – это звучит на каждом континенте.

И совместное производство действительно эффективных решений (наш опыт и руки, деньги и станки союзников) – это атомное сочетание. Украина совместно с союзниками уже производит очень много оружия. Дальше – для всего мира. Это – партнерство на десятки и десятки лет вперед.

Экономическая часть (восстановление Украины, инвестиции в экономику и совместные проекты не в части оружия, соглашение с США о полезных ископаемых) – об этом можно писать лонгрид. Если здесь русский мир – это упадок. Если здесь демократия и украинское видение – это развитие.

Вы думаете, что немцы просто так не хотят Северные потоки назад? Бизнес уже изменился. Бизнес уже переориентировался. Там, где была Россия, теперь Норвегия и США, Турция и Азербайджан.

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Или давайте о санкциях. Знаете, что такое санкции? Это не так, что мы берем и отказываемся от удобрений из России. Это так, что мы находим решение, как заменить Россию – и тогда баним.

То есть на место русского бизнеса заходит другой бизнес.

Каждый пакет санкций ЕС – это о похороненных отраслях, которые зарабатывали деньги на ЕС.

Алмазы? Нефть? Газ? Удобрения? Сталь? Химикаты? Уголь? Продовольствие? Икра? Пакет за пакетом один бизнес замещается другим. Год, два, три – и все. Ниша занята. Договоры подписаны. LNG-терминалы построены. Энергетическая независимость обеспечена.

Все, до свидания, Россия. А продавать что-то в Азию мы тебе запретим вторичными санкциями. А технологическое отставание ежегодно увеличивается. А это ведет к тому, что через 10 лет в мире российский продукт проиграет последнюю битву за конкуренцию.

С другой стороны – что такое наше перевооружение?

Переход Украины на вооружение Запада. Во всех смыслах – это оборонная связка на базе денег, а не только "родственных душ", "спасения бедных украинцев" и других эмоций.

Это не эмоции. Ты купил западный танк – купишь запчасти к нему. И снаряды к нему. И инструменты обслуживания. И построишь совместное предприятие. И так далее, и так далее, и так далее. Мы на западном оружии? Мы в западном оружейном поезде.

Прибавьте сюда €150 млрд на перевооружение Европы. Она что, будет совместно с Россией это делать? Очень смешно. Запад уже это делает совместно с Украиной.

Далее кластеры с ЕС и интеграция в европейское правовое, экономическое, культурное, социальное и политическое пространство. Это системная работа, которая длится годы (интеграция в ЕС). Мы подобрались к финишной прямой.

И это не то, что делается просто так или для хорошего настроения. Это о фундаменте существования государства. Это обо всем вообще – даже о том, как вы будете платить коммунальные платежи или как мы все будем переходить дорогу. И конечно, как будет функционировать бизнес и по каким правилам будет жить. Или как будут работать судебная и правоохранительная системы.

Это не игры в реформы – это перелом в сознании.

И мы сейчас в это все на ракете залетаем. Но из-за войны вообще не чувствуем потрясений, потому что на голову бомбы падают – что нам эти новые этикетки, цвет светофора или какая-то реформа.

Чтобы все перечислить – нужно писать лонгрид. Я не стану. Просто отмечу: Украина-2000 и Украина-2025-30 не могли бы существовать в одном пространстве. Это разные страны.

Но ключевое мнение относительно интеграции в ЕС: изменения – необратимы. Страна постепенно изменяется и изменится до неузнаваемости.

Впрочем, для всех, кто будет внутри, изменения будут почти незаметны. Примерно так же, как вы не замечаете перемен во внешности человека, если видитесь каждый день. Расскажите, например, о ЦНАП человеку из 2000 года. Это просто один пример, иллюстрирующий пропасть.

Принципы существования Украины, фундаментальные вещи изменяются прямо сейчас. Даже начиная с отношения к Вооруженным Силам Украины – это теперь элита. Хотя проблем в целом много и они нуждаются в наших усилиях для решения – как и всегда, как и в дальейшем, – но российского варианта существования страны уже невозможно представить. Цифры и факты – бесспорны.

Давайте геополитически. Европейский Союз нас буквально вовлекает в свое пространство. И многомиллиардными инвестициями, и реформами, и правилами. Не для того чтобы завтра отпустить в "грузинский сценарий".

Мы по уши в Европе на уровне процедур, стратегий и перемен. Это движение нельзя остановить. Для этого как минимум нужно 300 голосов в Раде и кровавая пророссийская революция с миллионами желающих нырнуть в "русский мир". Представили такое? 226 голосов за русско-украинскую дружбу, м? К примеру?

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Далее – рейтинги политиков в Украине. Я сейчас даже не говорю о симпатиях избирателей к той или иной геополитической модели (Запад vs Россия). Просто скажите мне, пожалуйста, кто из первых трех или даже пяти фаворитов президентских или партийных рейтингов поддерживает идею, что Украина должна стать сателлитом России? Хотя бы намек в эту сторону. Ну хотя бы выступает за русский язык.

Эта идея умерла. Сотни тысяч погибших. Это не Грузия. Каждый украинец кого-то потерял. Это экзистенциальная история. И она только начинается, если говорить об украинизации общества.

Во всех смыслах и на всех уровнях – Украина интегрируется в Запад. Безвозвратно.

Это даже для Республиканской партии в США очевидно настолько, что она подталкивает самого пророссийского президента в своей современной истории к давлению на Москву.

Это очевидно для политиков в Евросоюзе. Для избирателей в Евросоюзе, которые абсолютно поддерживают Украину во всем – включая оружие и интеграцию. И это на самом деле очевидно даже для России, которая проиграла войну за Украину еще в первый месяц вторжения. Все, что происходило дальше и происходит сейчас, – это большой кровавый спектакль Путина. Мир вынужденно его смотрит. Потому что просто разбомбить московский регион – не вариант. Впрочем, каждый понимает: русский диктатор – неудачник. Кровавый, безжалостный, но неудачник.

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Украина интегрируется с Западом на всех уровнях. В Украину вкладываются десятки миллиардов, и планируется совместная деятельность на десятки лет вперед. Украина во всех отношениях встраивается в Западную семью. И никакого "грузинского" или "московского" сценария уже быть не может.

А что действительно может быть, так это экономический коллапс России. Мы – все вместе – именно туда наших дорогих восточных партнеров-людоедов и ведем. Пусть прямо сейчас Москва City еще светится огнями. Пусть прямо сейчас в ресторанах Крыма русские оккупанты пьют водку и кричат "расея". Пусть сейчас рублей навалом, а унитазы из Бучи греют р-скую душу (она у них там).

Главное – не это. А то, куда вкладывают деньги. Во что верят деньгами. Где видят перспективы. Где строят стратегию на десятки лет вперед.

В Россию – не вкладывает никто. В ее принцип жизни не вкладывает никто.

Россию "любят" исключительно за деньги. И терпят исключительно из-за ядерной бомбы.

А если уж говорить об эмоциях. Когда в зал входит президент Украины (забудьте о фамилиях, мы об институте) – западные лидеры аплодируют стоя.

Потому что мы сломали хребет тирану.

Украина – это фронтир Запада. С нами, у нас и через нас закладывается и формируется будущее всего континента.

Совместно с самыми влиятельными странами Европы мы строим большой дом – сильный и богатый.

И мы, Европа, не будем больше пассивной жертвой. Мы не будем (в следующий раз) просто смотреть на парад суверенитетов, когда варварская империя начнет разлагаться. Мы обязательно, обязательно поможем молодым республикам найти свое место в мире – по "украинскому сценарию".

Все факты, цифры и процедуры указывают на то, что Россию ждет коллапс. Этот монстр существует только на страхе и деньгах. Рано или поздно или того, или иного станет меньше. И мы будем готовы забрать все свое.

В феврале 2022-го этот сценарий начали писать в Киеве и по всей линии столкновения. В мае 2025 года его уже пишут совместно с Берлином, Лондоном и Парижем.

России не будет. Она исчезнет. В Украину вкладывают как в будущее. А Россия доедает свое прошлое.

Россия – это пациент, которому не помочь. Пациента отключают от искусственной поддержки жизни.

Россия – это здание на гнилом фундаменте. Здание обносят забором, закладывают взрывчатку и безопасно сносят.

Постепенно – планово, шаг за шагом – это воплощается в жизнь. Ибо весь Запад этого желает. И никто не сможет этот процесс остановить – ни орбаны, ни джорджески, ни трампы.

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