Росія ще з часів Петра чомусь лізе до Заходу – і вже сотні років робить це, як мавпа, сліпо копіюючи

Путін ображено заявив, що Росія після розпаду СРСР так і не стала рівноправною частиною Заходу, хоча на це були надії.

Ок, давайте серйозно: а чому Росія взагалі мала стати РІВНОПРАВНОЮ частиною західної цивілізації?

Росія у 1991 році могла виробляти унікальні комп’ютери або чипи? Ні.

Можливо, Росія станом на 1991 рік змогла налагодити потужний автопром, який би заполонив світові ринки? Теж ні.

Може, Росія мала якусь багатотисячолітню культуру – унікальну й таку, що дала фундамент людству?

Ну, на кшталт грецьких філософів, Реформації, німецького ідеалізму, Великих французької й американської революцій – і ще, і ще, і ще. Ні, взагалі ні.

СРСР у 1991 році – це глибоко вторинна держава, де 90% технологій – це копії із Заходу: від військової техніки до комп’ютерів і автомобілів.

То чому Росія мала стати частиною Заходу? Лише тому, що в неї є ядерна зброя? Так, вона є і в Пакистану. І що далі?

Завжди дратувала ця образа й бажання росіян залізти не за статусом і не за рівнем – аби їх теж пустили до клубу.

Або, як сам Путін не раз казав, – "золотий мільярд".

Але Захід став таким не тому, що йому це безплатно дали, а тому, що за цим стоять тисячі років страждань і нескінченних кривавих м’ясорубок (чого варті самі лише релігійні війни Європи).

Тому що це тисячі років пекельної праці, трудової етики, постійного пошуку, запитань, жертв і нереальних мук.

Це найбільші революції й найбільші відкриття, це прориви у філософії, культурі й науці.

80–90% усього, чим ми користуємося сьогодні, — це плоди західної цивілізації.Це не добре і не погано — це просто факт.

І решта не претендує на те, щоб їх пустили в цей клуб: Китай іде своїм, окремим шляхом, він і сам — багатотисячолітня цивілізація зі своїми великими здобутками.

Мусульманський світ теж не претендує бути частиною Заходу – щонайбільше партнерські або союзницькі відносини.

Але тільки Росія ще з часів Петра чомусь лізе до Заходу – і вже сотні років робить це, як мавпа, сліпо копіюючи.

Там голять бороди? І ми поголимо.Там носять камзоли й трикутні капелюхи? І ми будемо.Там вивчають те й те? І ми будемо.

Усе максимально бездумно – просте копіювання форми без спроби зрозуміти зміст і суть.

Водночас у росіян є неймовірний потенціал – одні з найбагатших запасів ресурсів на планеті.

Здавалося б, замість того щоб витрачати їх на безглузді війни й збагачення своїх князьків-кланів, – прокачайте самі себе, щоб почати виробляти унікальний і НЕЗАМІННИЙ продукт.

Як це роблять крихітні Японія або Тайвань. І тоді Росії не довелося б скиглити, що її не беруть на Захід: сам Захід забрав би її з потрохами й інтегрував.

Країна-бензоколонка вимагає, щоб їй виділили місце під сонцем у топклубі.

Світ так не працює. Він ніколи так не працював і ніколи так працювати не буде.

Нічого й ніколи, ніде не дають просто так і задарма — ніколи, нічого і ніде.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net