Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Недавний визит в США спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, вооруженного подарочными шоколадками с путинскими цитатами, будучи неудачной попыткой Кремля удержать Белый дом в переговорной близости, продемонстрировал, что Владимиру Путину вроде бы не все равно, изменится ли отношение к нему американского лидера. Это не помешало ему устроить испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", что Трампа заметно разозлило: "Он должен положить конец войне, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты".

Россияне заверяют Трампа в своем почтении, но не упускают случая пнуть его в больное место. Иногда в очень больное.

