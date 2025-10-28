Колонку написано для Haqqin.az, переклад із відома та дозволу редакції

Нещодавній візит до США спецпосланця російського президента Кирила Дмитрієва, озброєного подарунковими шоколадками з путінськими цитатами, бувши невдалою спробою Кремля утримати Білий дім у переговорній близькості, продемонстрував, що Володимиру Путіну, здається, не байдуже, чи зміниться ставлення до нього американського лідера. Це не завадило йому провести випробування крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник", і Трампа це помітно розлютило: "Він повинен покласти край війні, що мала тривати тиждень, а триває вже четвертий рік. Цим він повинен займатися, а не випробовувати ракети".

Росіяни запевняють Трампа у своїй повазі, але не втрачають нагоди вдарити його в болюче місце. Іноді в дуже болюче.

