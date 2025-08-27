А если бы учили природоведение, то не подрывали бы Каховскую ГЭС и проблема была бы меньше

Друзья, вы будете смеяться или плакать, но в Донецке и на оккупированной части области с водой реально катастрофа. Что в этом особенного?

Первое – мы к этому вообще не имеем отношения. Второе – из это ж..ы нет выхода. Нет, увы и ах.

Донецкие пропагандисты разгоняют мажорную новость, что главарь "ДНР" Денис (Че) Пушилин и замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонов провели рабочую встречу по вопросам водоснабжения населенных пунктов. Они там реально что-то обсуждали и договорились до того, что нужно менять трубы чаще. Понятно, свои заработают. Но результата не будет никакого.

Они призывают экономить, радоваться бочкам, а вот "возьмем Славянск и запустим воду по каналу". Врут. Даже если бы взяли Славянск, а они его не возьмут, воды в Донецке, а также Макеевке и Мариуполе не будет. И никакой канал не поможет. По двум причинам.

Первая – канала "Северский Донец – Донбасс" уже не существует. Его долбили и "дамбили" на разных участках с 2014 года. Это не канава с водой – большая его часть шла по трубам через насосные станции. Потому что эту воду нужно было именно качать, поднимая вверх. Все разгромлено, а в остатках труб можно найти только остатки оккупантов. Все, точка. Это так просто не отстроишь.

Вон, из Дона в Донецк канал уже строили и запускали. Торжественно. Появилась вода? Нет. И если попробовать качать из Донца, он пересохнет или уровень упадет ниже водозабора. Уровень и так поддерживается искусственно дамбой ниже СлавТЭС

Вторая – а как жил Донбасс до канала? Как получали воду те, до кого эта сеть не дошла? И как вообще Северский Донец все это тянул при таком водозаборе? Все просто – за счет грунтовых вод из Днепровского бассейна. Они поддерживали малые реки, пруды, ручьи и уровень в Донце. Вот только после того, как оккупанты взорвали Каховскую ТЭС, этот уровень упал. Не резко, но сильно. Вода ушла ниже.

Интересно, в Донецке радовались взрыву той плотины? Ну, теперь вам открылась большая тайна взаимосвязи. Зря прогуливали природоведение в школе.

Понятно, что оккупанты воду не вернут. Да и не очень им это и надо. Они и Авдеевку с Соледаром или Лисичанск с Северодонецком не восстанавливают. Тут другая проблема.

Водоснабжение накрылось плотно. А от плохой воды еще и система теплоснабжения, трубы и прочие котлы уже приходят в негодность. Оккупантам и на это наплевать. Но когда мы освободим Донецк, Макеевку и Мариуполь – как нам это вот все восстанавливать? Я даже не представляю, какие это деньги и сколько человеческого труда…

