А якби вчили природознавство, то не підривали б Каховську ГЕС і проблема була б меншою

Друзі, ви будете сміятися чи плакати, але в Донецьку та на окупованій частині області з водою справжня катастрофа. Що в цьому особливого?

Перше – ми до цього взагалі не маємо жодного стосунку. Друге – з цієї ж..и виходу немає. Немає, на жаль і ах.

Донецькі пропагандисти розганяють мажорну новину, що ватажок "ДНР" Денис (Че) Пушилін і заступник міністра будівництва й ЖКГ РФ Леонов провели робочу зустріч із питань водопостачання населених пунктів. Вони там справді щось обговорювали і домовилися, що треба частіше міняти труби. Зрозуміло, свої на цьому зароблять. Але результату не буде жодного.

Вони закликають економити, радіти діжкам, а ще – "візьмемо Слов’янськ і запустимо воду каналом". Брехня. Навіть якби вони взяли Слов’янськ (а вони його не візьмуть), води в Донецьку, а також у Макіївці та Маріуполі не буде. І жоден канал не допоможе. З двох причин.

Перша – каналу "Сіверський Донець – Донбас" уже не існує. Його били й "дамбили" на різних ділянках ще з 2014 року. Це не рів із водою – більша його частина йшла по трубах через насосні станції. Бо цю воду потрібно було саме качати, піднімаючи вгору. Все розгромлено, а в залишках труб можна знайти хіба що залишки окупантів. Усе, крапка. Так просто це не відбудуєш.

От, із Дону в Донецьк канал уже будували й запускали. Урочисто. З’явилася вода? Ні. І якщо спробувати качати з Дінця, він пересохне або рівень впаде нижче за водозабір. Рівень і так підтримується штучно дамбою нижче СлавТЕС.

Друга – а як жив Донбас до каналу? Як отримували воду ті, до кого ця мережа не дійшла? І як взагалі Сіверський Донець усе це витримував за такого водозабору? Все просто – завдяки підземним водам із Дніпровського басейну. Вони підтримували малі річки, ставки, струмки і рівень у Дінці. Але після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, цей рівень знизився. Не різко, але суттєво. Вода пішла нижче.

Цікаво, у Донецьку раділи вибуху тієї греблі? Ну, тепер вам відкрилася велика таємниця взаємозв’язків. Даремно прогулювали природознавство в школі.

Зрозуміло, що окупанти воду не повернуть. Та й не дуже їм це треба. Вони ж Авдіївку з Соледаром чи Лисичанськ із Сєвєродонецьком не відновлюють. Тут інша проблема.

Водопостачання накрилося глухо. А від поганої води ще й система теплопостачання, труби й інші котли вже виходять з ладу. Окупантам і на це начхати. Але коли ми звільнимо Донецьк, Макіївку і Маріуполь – як нам усе це відновлювати? Я навіть не уявляю, які це гроші й скільки людської праці…

