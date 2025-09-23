Війна з Росією на виснаження: перспективи та сценарії
У серпні, після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці й переговорів президента США з президентом Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні, здавалося, що нас очікує переговорний бум і навіть спроба вийти на якусь мирну угоду. Але сталося, не як гадалося.
Уже наприкінці серпня стало зрозумілим, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, і переговорний алгоритм, визначений Трампом, зазнає краху. А після візиту Путіна до Китаю і демонстрації сили з боку Сі Цзіньпіна, Кремль теж розпочав силові перформанси.
Замість переговорів про завершення війни, почалася ескалація повітряної війни й чергова спроба наступальних дій проти України. А паралельно відбулась серія повітряних провокацій проти сусідніх з Росією країн НАТО.
Путін дав свою відповідь Трампу. А президент США вже не вперше опинився в ступорі й не знає, що робити. Про це свідчить і його публічна риторика, і відсутність конкретних дій (і щодо Росії, і щодо перспектив подальшого переговорного процесу).
Чого тоді чекати далі?
Простої й однозначної відповіді на це питання немає. Очевидно, що є різні сценарії подальшого розвитку російсько-української війни.
Сформулюю ті варіанти розвитку подій, які частіше за все згадуються в політичних і експертних колах, і дам їм свою суб’єктивну оцінку.
