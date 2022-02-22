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Воины, бизнес, политики, граждане. Все должны защищать Украину. Каждый на своем фронте

Цей матеріал також доступний українською
Воины, бизнес, политики, граждане. Все должны защищать Украину. Каждый на своем фронте

президент Украины
22.02.2022, 22:40

Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Полный текст срочного обращения президента Украины Владимира Зеленского к народу Украины

Свободный народ свободной страны!

Я обещал, что мы с вами будем говорить часто, а главное, честно.

Как и обещал – открыто рассказываю обо всех наших действиях, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине и за ее пределами.

Вчера Россия признала независимость квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня – ратифицировала так называемые "соглашения" и разрешила президенту России использовать вооруженные силы за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины.

На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". Принятое на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ, кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель.

Этим решением Россия фактически вышла из Минских договоренностей.

Тех самых, что по ее словам не имели никакой альтернативы.

Лично для нас – безальтернативным есть завершение войны, а не площадка или формат.

Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров.

Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первый формат, над которым мы работаем, – саммит лидеров государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган, подтвердивший это мне в телефонном разговоре.

Я также рад, что партнеры показывают, что альтернативы нет введению санкций.

Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, принявшим введение санкций против террористических образований на оккупированных территориях Украины. Также у меня был разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов.

Кроме этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

Спасибо также за финансовую поддержку. Мы уже получили решение США, Канады, Евросоюза, Великобритании, Франции, Японии и Всемирного банка. Это необходимые ресурсы, чтобы обеспечить устойчивость украинской экономики.

Относительно безопасности и обороны.

На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

Мной, как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период.

Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

По решению Главнокомандующего Вооруженными Силами в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны.

Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать на финансирование армии.

Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю.

И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места.

Потому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.

Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок.

Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки.

Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.

Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями.

Отбросить свои амбиции ради нашей Украины. Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп.

Все понимают, что сегодня в парламенте нам необходима оборонная коалиция. Единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства.

Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.

Завтра у меня будет встреча с ТОП-50 нашего крупного бизнеса.

Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные.

Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе.

Каждый на своем фронте.

Уважаемые граждане!

Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем.

Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе.

Не рыдать, а добывать!

Слава Украине!

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