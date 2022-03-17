Война забрала у нас дом. 3 млн украинцев уже в ЕС. Что лучше: статус ВПЛ или беженца

Война, начатая Россией против Украины, повлекла за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны. По данным ООН, с начала войны Украину покинули более 3 млн беженцев.

По оценке Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по худшему сценарию, Украину может покинуть до 4 млн человек. Больше всего наших граждан выехало в Польшу, Венгрию и Молдову.

Более 3 млн украинцев уже в ЕС

Существует несколько механизмов, обеспечивающих легальное и безопасное пребывание таких лиц в странах Европейского Союза с целью защиты от агрессии и военных действий, вызванных Россией.

4 марта на заседании в Брюсселе Совет ЕС единогласно поддержал внедрение системы временной защиты людей из Украины, спасающихся от войны. Этот механизм предусматривает упрощенную систему пересечения границы и предоставляет перемещенным лицам доступ к правам по всему Европейскому Союзу.

Вместо разрешенных 90 дней, украинцы могут находиться на территории стран ЕС в течение года (до 4 марта 2023 года) с правом на проживание, доступом к рынку труда и жилью, социальной и медицинской помощи, а также возможности получения образования лицами в возрасте до 18 лет.

В случае пребывания несовершеннолетних лиц на территории Европейского Союза без сопровождения временная защита должна позволять им пользоваться юридической опекой. Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС.

Следует отметить, что этот механизм действует во всех странах-членах ЕС, кроме Дании, и не применяется в странах Шенгенской зоны – Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии.

Срок действия временной защиты составляет один год и, если она не прекращена иным способом, может быть автоматически продлена на шесть месяцев дважды (до 4 марта 2024 года).

Директива распространяется на следующие категории лиц:

– граждане Украины, которые на 24 февраля 2022 года проживали на территории Украины, но из-за вторжения российских войск были вынуждены покинуть свои дома;

– граждане третьих стран или лица без гражданства, которые на 24 февраля 2022 года легально проживали на территории Украины, но из-за вторжения российских войск были вынуждены покинуть дома без возможности вернуться в свою страну или регион происхождения при безопасных условиях. К этой категории относятся также лица, имеющие статус беженца и те, кому дали убежище в Украине;

– члены семей вышеупомянутых двух категорий лиц в том виде, в каком они были и проживали в Украине на 24 февраля 2022 года.

В отдельных случаях страны могут предоставлять временную защиту лицам, не подпадающим под указанные категории. Например, тем, кто покинул территорию Украины незадолго до 24 февраля 2022 года, в связи с командировкой.

Декларация о временной защите введена в действие для упрощения и ускорения легализации жителей Украины. Однако каждый человек, который вынужден покинуть Украину из-за войны, имеет право получить статус беженца, несмотря на то, что процедурно это труднее.

Механизм временной защиты дает возможность беспрепятственного передвижения по странам ЕС. Зато статус беженца обязывает лицо находиться в стране, где подавалась заявка на получение такого статуса.

Следует отметить, что статус беженца и статус личности под временной защитой существенно отличаются не только в возможностях передвижения, но и в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места жительства, объеме помощи и т.д.

Учитывая, что каждая страна имплементирует эти международные статусы в собственное законодательство с определенными отличиями, необходимо принимать решение о получении того или иного статуса с учетом информации от официальных органов страны пребывания.

Рассмотрим особенности и порядок получения статуса временной защиты и статуса беженца в странах, в которые уже прибыли более 1,8 млн украинцев (по состоянию на 16 марта 2022 года) – Польша и Германия.

Республика Польша

Беженец

Статус беженца можно получить на польском пункте пересечения границы или в любом отделении Пограничной службы путем подачи заявления о международной защите или уведомлением в устной форме о желании получить статус беженца. Для этого нужно иметь с собой основные документы, удостоверяющие личность, такие как паспорт гражданина Украины, загранпаспорт (если есть), свидетельство о рождении ребенка.

У человека, ожидающего получения статуса беженца в Польше, есть два возможных варианта пребывания в стране:

– приемный пункт для иностранцев, где обеспечивается проживание, питание, финансовая помощь и обучение польскому языку;

– пребывание вне приемного пункта с ежедневным получением денежных выплат. За эти средства лицо должно само обеспечить себя питанием и местом для проживания.

В первые шесть месяцев пребывания в Польше трудоустройство запрещено.

Дело о получении статуса беженца может длиться от шести до пятнадцати месяцев. В этот период и после получения статуса выезжать в другие страны или возвращаться в Украину запрещено.

В случае получения негативного решения необходимо в течение 30 дней покинуть территорию Польши. Если решение является положительным – лицо получает разрешение на легальное пребывание в стране в течение года.

Относительно временной защиты

12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины в связи с войной на территории страны.

Согласно новому законодательству, граждане, покинувшие Украину не ранее 24 февраля 2022 года из-за российской агрессии и заявившие о своем намерении остаться в стране, могут легально находиться на территории Польши в течение 18 месяцев.

Важно: закон распространяется на лиц, попавших на территорию Республики Польша непосредственно из Украины.

Кроме легального пребывания в стране, закон содержит следующие пункты:

– доступ к рынку труда и регистрация в уездном центре занятости населения. Украинцам предоставляется возможность получать консультации по вопросам карьеры и обучения. При трудоустройстве, разрешение на работу не требуется;

– возможность зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя;

– доступ к государственной системе здравоохранения;

– возможность продолжения обучения в Польше для школьников и студентов;

– возможность для учителей и преподавателей продолжать свою деятельность в учебных заведениях Польши, если их знание польского языка позволит помочь учащимся, которые языка не знают;

- возможность обратиться за помощью в виде льгот или единоразовой денежной выплаты в размере 300 злотых.

Регистрация пребывания гражданина Украины (или другого лица, на которое распространяется действие Директивы) на территории Республики Польша осуществляется по заявлению, поданному не позднее 60 дней с момента въезда на территорию страны. Соответствующее заявление подается в любой исполнительный орган гмины (административная единица в Польше).

Каждый прибывший в Польшу обязан получить PESEL – идентификационный номер. Он необходим для трудоустройства, открытия банковского счета, получения медицинского страхования.

Обратиться в соответствующие органы для оформления PESEL можно уже с 16 марта 2022 года. Для этого нужно иметь с собой:

– фото (35/45 мм);

– документ, удостоверяющий личность, и его копия;

– заполненное заявление (готовится на месте);

– отпечатки пальцев (не касается детей в возрасте до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями).

Одновременно с получением PESEL для каждого гражданина оформляется Profil Zaufany – бесплатный сервис, позволяющий подтвердить свою личность в режиме онлайн при решении вопросов с государственными органами в удобное для пользователя время и место. Пароль от профиля поступает на указанный в заявлении номер телефона. При отсутствии очередей, вся процедура занимает до 40 минут.

Через девять месяцев, после въезда на территорию Польши, граждане Украины могут подаваться на получение временного вида на жительство сроком на три года. Эта возможность заканчивается после истечения 18 месяцев с 24 февраля 2022 года. Важно: решение Воеводы не подлежит обжалованию.

В случае выезда из Польши больше чем на месяц, легальное пребывание аннулируется и процедуру необходимо возобновлять.

Федеративная Республика Германия

В Германии жителям Украины также предлагают предоставить необходимую защиту в рамках более быстрой процедуры – временной защиты. Однако право на ходатайство о предоставлении убежища сохраняется независимо от этого.

Для получения убежища в Германии производится регистрация личности. После чего дается свидетельство о прибытии (документ, который будет действовать в течение всего периода рассмотрения дела о предоставлении убежища) и подается соответствующее ходатайство.

Лицо должно иметь с собой такие документы:

– свидетельство о прибытии (Ankunftsnachweis);

– все имеющиеся документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении, проездной документ, или любой документ, свидетельствующий об обстоятельствах, заставивших искать убежища, например фотографии).

Для рассмотрения ходатайства лицо приглашают на личное слушание. Присутствие обязательно.

В случае получения отрицательного решения необходимо покинуть Германию в указанный срок. Если решение положительное, лицо получает вид на жительство сроком от одного года до трех лет.

Лицо со статусом беженца в Германии лишено права на трудоустройство, но имеет право на:

– финансовую помощь в размере 163 евро в месяц;

– проживание в специальном лагере.

Возможность предоставления временной защиты в Германии урегулирована статьей 24 Закона о проживании, которой предусматривается получение вида на жительство, одновременно легализующее пребывание лица в стране и предоставляющее право на:

– трудоустройство или индивидуальную трудовую деятельность;

– медицинскую помощь (включает: острые заболевания и сильные боли, стоматологическое лечение, лекарства, перевязочные материалы и другие услуги, необходимые для выздоровления);

– дополнительная финансовая помощь в размере 367 евро в месяц.

По прибытии в страну необходимо провести регистрацию въезда и подать заявку на получение вида на жительство, для чего нужно записаться на встречу через вебсайт Государственного органа по делам беженцев (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten).

Регистрационные центры находятся в большинстве городов Германии. В день встречи обязательно проведение экспресс-теста на COVID-19. Если после регистрации лицо сменило место постоянного пребывания, необходимо уведомить об изменениях орган по делам беженцев. Вид на жительство выдается учреждением миграционной службы федеральной земли.

Следующим шагом необходимо подать заявку на получение льгот в службу социальной защиты. Они находятся в каждом районе города, где проживает лицо. Поскольку рассмотрение заявления на проживание может длиться не менее полутора месяцев, это позволит получать страхование, финансовую помощь и разрешение на работу еще до получения вида на жительство.

Срок возможного пребывания в Германии соответствует сроку, определенному Директивой.

Процедура предоставления временной защиты в Германии для лиц, на которых распространяется Директива, до сих пор активно меняется и дополняется, поэтому правительство страны рекомендует следить за актуальной информацией.

На сегодняшний день ЕС подчеркивает, что нет необходимости получать статус беженца, но предлагает более легкий и быстрый вариант стабилизировать и наладить жизнь, находясь временно в другой стране.

Каждый принимает решение на основании собственных жизненных обстоятельств и возможностей. В любом случае, правительства европейских стран делают все возможное, чтобы процесс легализации для украинцев и всех, кто нуждается в защите, был менее затратным по усилиям, времени и документам.

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