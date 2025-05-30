Мы живем в период турбулентности и вызовов, возникающих как внутри государства, так и на мировой арене. В то же время мы видим, насколько сложной и чувствительной остается тема Крыма в публичном дискурсе.

Украина последовательно и четко артикулирует: деоккупация Крыма неотвратима.

Борьба за нее идет в разных измерениях – дипломатическом, правовом, информационном, военном. Разблокирование Черного и Азовского морей, дипломатические усилия, работа международных судов, дипстрайки вглубь Крыма — все это составляющие нашей борьбы за Крым.

Как неоднократно подчеркивал президент Украины, мы никогда не признаем Крым частью РФ. И хотя для многих сегодня обсуждение темы Крыма, работа над стратегиями для временно оккупированных территорий может показаться далекой перспективой, я убеждена, что это необходимая подготовительная работа. Работа для будущего. Ради оставшихся в оккупации. И ради Украины – свободной, безопасной, демократической.

Один из самых сложных вопросов, связанных с деоккупацией территорий – это вызовы, которые несет период после их деоккупации. То, что называется "переходным периодом".

Этот период беспокоит многих жителей Крыма. Время, проведенное под российской оккупацией, изменило жизнь сотен тысяч человек, создав немало вызовов и неопределенностей.

Как будет выглядеть этот переходный период? Чего ждать крымчанам после возвращения полуострова под контроль Украины?

К счастью, государственными органами уже наработан ряд документов и стратегий, относящихся к этому периоду. Это, в частности, утвержденная президентом Украины Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Вызов 1: Восстановление власти и административного управления

Первая задача после освобождения Крыма – восстановление украинской власти и управления.

На начальном этапе после освобождения Крыма, по аналогии с другими деоккупированными территориями, будут созданы военные администрации. Это необходимый шаг, поскольку после длительной оккупации необходимо будет возобновить работу государственных органов и начать оказывать административные и социальные услуги, обеспечить общественный порядок и стабильность на этих территориях.

Впоследствии их заменят военно-гражданские администрации, а позже – местные органы самоуправления после проведения честных выборов.

Но возвращение к нормальной гражданской жизни требует постепенности: полноценного функционирования вновь созданных правоохранительных органов, судебной системы и органов местного самоуправления.

Один из главных вызовов – это формирование команды ответственных управленцев, которые не будут скомпрометированы сотрудничеством с оккупационными структурами. Такие люди есть, и хотя их недостаточно, но они обучены в рамках разработанных образовательных программ. Однако всегда существует потребность обучать новых специалистов.

Важно также обеспечить прозрачный процесс назначения новых руководителей, которые будут пользоваться доверием местных общин и не будут скомпрометированы сотрудничеством с российскими оккупантами.

Кстати – об этом.

Вызов 2: Правосудие и ответственность

Один из главных страхов крымчан – опасения, что наказывать за сотрудничество с оккупационными органами будут всех без исключения. Якобы Украина будет преследовать всех, кто пользовался услугами российской оккупационной администрации в Крыму, или вел, например, предпринимательскую деятельность. Этот страх активно подпитывает российская пропаганда, но реальность совсем другая.

Восстановление справедливости действительно является одним из самых больших вызовов и наибольших запросов общества. Мы должны наказать виновных в преступлениях против Украины и ее населения.

Однако Украина ясно понимает: не все жители Крыма являются предателями или лицами, занимавшимися коллаборационной деятельностью.

Это подтверждается и социологическими опросами, в которых респонденты поддерживают разграничение ответственности, и выступают за наказание именно для топ-управленцев и чиновников, судей, силовиков и работников СМИ, сотрудничающих с оккупационной администрацией.

Согласно международным практикам и нашему собственному опыту, мы будем использовать подход к тщательному рассмотрению и поиску виновных, а не презумпцию виновности только за сам факт проживания в Крыму. Важно обеспечить принцип индивидуальной ответственности для избежания коллективного наказания и поддержать граждан, не сотрудничавших с оккупантами.

Вопрос получения российских "паспортов", а фактически – оккупационных "аусвайсов" – вообще не о "виновности" за что-то и не о совершении преступления. Мы понимаем обстоятельства, при которых они были получены.

Впрочем, меры по поиску и привлечению к ответственности преступников будут однозначно осуществляться, и здесь, наоборот, потребуется помощь местных жителей.

Основное внимание будет уделяться тем, кто занимал руководящие должности в оккупационных администрациях, сознательно распространял оккупационные и колонизаторские политики, участвовал в военных преступлениях или репрессиях против украинских активистов.

Цель Украины – найти и обеспечить справедливое наказание в отношении всех, кто совершал самые тяжкие преступления согласно международному праву: убийства и порабощения наших граждан, депортации, пытки, притеснения людей по расовому и религиозному признаку и тому подобное.

Кроме того, планируется создание механизмов проверок (еще их называют "люстрация") — то есть, создание ограничений на занятие государственных должностей лицами, дискредитированными сотрудничеством с оккупационными администрациями с целью не допустить влияния России на процессы восстановления.

Вызов 3: Социальная защита и поддержка населения

Более десятилетия оккупации принесло много социальных проблем: потерю жилья, вынужденную смену работы, политические преследования, принудительную мобилизацию в армию РФ. Эти вопросы будут требовать внимания государства, и государство окажет поддержку пострадавшим от оккупации людям — настолько быстро, насколько может.

Украина уже сейчас пытается заботиться о тех, кто пострадал от российской агрессии: поддерживает внутренне перемещенных граждан, помогает гражданским заложникам и тем, кто вынужден был убегать от оккупации, обеспечивает доступ к образованию пострадавшего населения. Это наша общая ответственность – ответственность государства перед своими гражданами.

После освобождения Крыма будет оперативно решаться вопрос оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим, восстановления социальных выплат, реинтеграции населения в украинское информационное и культурное пространство. Украина при поддержке международных партнеров будет оказывать помощь во всех этих аспектах.

Особое внимание будет уделено гражданам, подвергшимся политическим преследованиям.

Вызов 4: Документирование и верификация граждан

К сожалению, оккупация вынудила многих людей получить российские паспорта. Это действительность.

Мы понимаем, что это была российская политика принудительной паспортизации, являющаяся нарушением международного права. Но понимаем, что многие люди не могли получать необходимые услуги или просто жить без этого фиктивного "аусвайса", потому что этого не позволяла Россия.

В оккупации без этих документов невозможно работать, поддерживать семью, учиться или получать медицинскую помощь.

Украина признает, что эти паспорта были получены под давлением, соответственно, ответственность за их получение не предусмотрена.

Документирование граждан, проживавших на временно оккупированной территории Крыма, — сложный вопрос, но очень приоритетный. Речь идет как о верификации уже имеющихся документов, так и об обеспечении украинскими документами тех, кто их потерял или не мог получить.

В настоящее время в украинском законодательстве предусмотрена судебная процедура по восстановлению документов в случае их потери или отсутствия. Однако эта процедура сложная, а после деоккупации будет медленной и неэффективной из-за большого количества запросов и ограниченных ресурсов судебной системы. Именно поэтому уже сейчас разрабатываются законодательные инициативы по внедрению административной процедуры признания актов гражданского состояния (рождение, смерти, брака и т.п.), имевших место на оккупированной территории.

Есть и категории лиц, родившихся уже после начала оккупации и не получивших никаких документов украинского образца. В таких случаях будут введены специальные механизмы подтверждения личности и регистрации в правовом поле Украины.

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В этих процессах планируется учитывать рекомендации и поддержку международных организаций и наших партнеров и применить лучший опыт других стран, которые сталкивались с подобными вызовами. И на всем пути – поддержка наших граждан.

Вызов 5: Восстановление и реинтеграция

Помощь населению, возвращение украинского правового поля и поиск тех, кто сотрудничал с врагом, — важные и приоритетные вопросы.

Не менее важно — последовательное восстановление экономики и базовой инфраструктуры, пострадавшей от российской оккупации.

Речь идет прежде всего о восстановлении жизненно необходимых объектов, энергетической и транспортной связи с материковой частью Украины. А также о восстановлении туризма и поддержке культуры коренных народов.

Но ключевым вызовом станет восстановление доверия населения и его реинтеграция в украинское общественное пространство. Именно поэтому важную роль будет играть когнитивная деоккупация — работа с убеждениями, эмоциями, представлениями людей, годами находившихся под влиянием российской пропаганды.

Это очень сложная и комплексная, но необходимая работа. Она должна начинаться еще до освобождения: через информирование, развенчание пропаганды, поддержку независимого контента. После деоккупации – через образование, культуру, публичную дискуссию, проекты памяти, диалог между людьми с разным опытом.

Стратегия когнитивной деоккупации Крыма уже разработана с участием экспертов и специалистов. Она предусматривает меры социально-психологического характера, работу с травмами людей в оккупации. Ее цель – построение ценностной связи между человеком и государством, построение доверия и общего видения будущего.

Итак, период после деоккупации Крыма – сложный, но неизбежный этап на пути к восстановлению украинского суверенитета. Украина уже сейчас работает над подготовкой к этому процессу, ведь главная цель – не просто вернуть территории, а обеспечить комфортную и безопасную жизнь для каждого гражданина, годами ждавшего возвращения домой.

Главное – не бояться этого процесса, а понять, что Украина поддерживает крымчан и готова защищать их права. Мы все стремимся не только к возвращению территорий, но и к возвращению людей в единое украинское пространство, где царят мир, свобода, справедливость и верховенство права.

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