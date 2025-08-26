Экономически активные украинцы будут уезжать из Польши в другие страны и даже в Украину – ради чувства достоинства

Даже если поляки прагматично, на уровне политик, возьмут курс на вытеснение из страны лишь тех украинцев, которые являются нетто-получателями из их бюджета, важна также и риторика.

Риторика части высшего политического руководства Польши сегодня враждебна и дегенеративна, и это будет иметь негативные последствия для самой Польши и ее экономики:

1. Часть экономически активных украинских беженцев будет переезжать в другие страны — в поисках безопасности и чувства достоинства. В Германию, Чехию, возможно, в Испанию и Великобританию, возможно, в страны Балтии.

Кто-то — в Украину, кстати, где опасность, конечно, велика, но по крайней мере она не ожидается от государства и общества, и есть достоинство.

2. Знаю о случаях, когда исторические травмы мешали полякам быстро и эффективно решать тривиальные проблемы с украинскими беженцами, которые в других странах с более ясной и объективной оптикой решались именно на уровне политики (policies). Дегенеративный тон сверху ("бандеризация") будет только усиливать такие неспособности польской политики и бюрократии. И это будет работать на п.1.

3. Многие украинцы, которые все же останутся в Польше, могут стать более отчужденными, и это приведет к большему социальному напряжению, меньшей продуктивности и политическим проблемам в будущем.

О чисто человеческом и факторе безопасности писать не буду, потому что это толочь воду в ступе и добавлять эмоций. Очень переживаю, чтобы в Польше все же взяли верх взрослые.

