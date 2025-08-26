Економічно активні українці рухатимуться з Польщі до інших країн і навіть до України – заради почуття гідності

Навіть якщо поляки прагматично, на рівні політик, візьмуть курс на видавлювання з країни лише тих українців, що є нетто-отримувачами з їхнього бюджету, важливою також є і риторика.

Риторика частини вищого політичного керівництва Польщі на сьогодні є ворожою і дегенеративною, і це матиме негативні наслідки для самої Польщі та її економіки:

1. Частина економічно активних українських біженців рухатиметься в інші країни – у пошуках безпеки й відчуття гідності. У Німеччину, Чехію, можливо, Іспанію та Британію, можливо, країни Балтії.

Хтось – в Україну, доречі, де небезпека, звісно, велика, але принаймні вона не очікується від держави й суспільства, і є гідність.

2. Знаю про випадки, коли історичні травми заважали полякам швидко й ефективно розв'язувати тривіальні проблеми з українськими біженцями, які в інших країнах з більш ясною й об'єктивною оптикою розв'язували саме на рівні політик (policies). Дегенеративний тон згори ("бандеризація") тільки посилюватиме такі неспроможності польської політики та бюрократії. І це працюватиме на п.1.

3. Багато українців, які все ж залишаться у Польщі, можуть стати більш відчуженими, і це буде теж про більше соціальне напруження, меншу продуктивність і політичні проблеми у майбутньому.

Про чистолюдський і безпековий фактори не писатиму, бо це товкти воду в ступі та додавати емоцій. Дуже вболіваю, щоб у Польщі все ж взяли гору дорослі.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net