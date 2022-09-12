Все-таки король Чарльз: Карл – традиция, которая понемногу вымывается реальной практикой

Как переводить тронное имя нового короля Великобритании Charles III – "Карл III" или "Чарльз III", таким вопросом задалось украинское сообщество после смерти королевы Елизаветы II.

Что мы знаем наверняка

Ни в украинском языке, ни в нормативно-правовых актах, так или иначе влияющих на его функционирование в официальном пространстве, правил, которые жестко урегулировали бы способ, которым мы именуем монарших лиц Европы, в частности Великобритании, просто не существует.

То, что иногда называют "правилом" перевода имен королей (James VI – не "Джеймс", а "Иаков VI", François I – не "Франсуа", а "Франциск I", William the Conqueror – не "Уильям", а "Вильгельм Завоеватель") — на самом деле историческая традиция, которая постепенно вымывается реальной практикой словоупотребления.

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Скажем, из десятка современных имен глав европейских монархий в украинских текстах фактически адаптируют только одно: и бельгийского, и испанского королей Министерство внешних дел Украины и медийщики зовут "Филиппами", зато их нидерландский коллега так и остается "Виллемом-Александром", Монако – "Альбером", великий герцог Люксембурга – "Анри", а королева Дании – "Маргрете".

Почему так

С одной стороны, эта традиция, безусловно, сформировалась под сильным влиянием русского историографического дискурса позапрошлого века и всячески подпитывалась в советское время.

С другой стороны, аналогичная практика также существует в некоторых других центрально- и восточноевропейских народов. Скажем, наши польские соседи, у которых Данией правит "Малгожата", Нидерландами – "Вильгельм", Лихтенштейном – "Ян-Адам", а в Люксембурге сидит "Генрик".

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Этой переводческой традиции гораздо больше лет, чем бывшей Российской империи. По крайней мере, составители и переводчики русских и староукраинских хронографов XVI—XVII веков уже адаптировали имена западноевропейских монархов, скорее всего, при посредничестве латыни.

Что происходит сейчас

Сейчас в украинской речевой практике происходит низовая попытка переломить эту историческую традицию, и коронация нового монарха в Лондоне — всего лишь удобный повод снова поговорить о совершенно очевидном отсутствии закономерностей в переводе и катализаторах соответствующих процессов.

Сходные тектонические сдвиги происходили и раньше, просто не становились объектом всеобщего внимания соцсетей. Мы уже и забыли, что в УССР Соединенное Королевство было правильно называть одним словом –"Великобритания". И хотя его до сих пор фиксируют орфографические словари, на табличке посольства на ул. Десятинной, 9, написано "Посольство Великої Британії в Україні". То же вы найдете и в атласах мира от ГНПП "Картография".

На кого ориентироваться

Очевидно, что на релизы официальных органов: нашего МИД или британского посольства. Их пока нет, а заявленный на Украинской правде комментарий анонимного представителя посольства Королевства с просьбой использовать форму "Чарльз III" впоследствии убрали, заменив его ссылкой на аналогичное мнение редакции Европейской правды. Британский посол в Украине Мелинда Симмонс во время телемарафона буквально заявила, что разбираться с тем, как именовать нового короля, украинским лингвистам придется самостоятельно. Форму "Чарльз III" приняла и украинская служба BBC.

Что делать журналистам сейчас

Пока нет официальных соответствий имени Charles III, дать волю авторам и редакторам. Пусть норма закаляется в практике.

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