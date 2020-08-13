Выборы в Беларуси сфальсифицированы

Можно ли оценить, какой процент голосов на президентских выборах в Беларуси получили кандидаты Александр Лукашенко и какой Светлана Тихановская? Думаю, что кое-что сказать можно.

Прежде всего, замечу, что экзит-пол - это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, как многие думают. Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть. Так было у нас в 2010-м, когда Виктор Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004-го, опередил Юлию Тимошенко всего лишь на 4,5%.

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Но поскольку все экзит-полы показали победу Януковича, то не было майдана, и Тимошенко признала его победу. В Беларуси уже давно существует закон (как и в России), который запрещает проведение экзит-полов незарегистрированным организациям.

Ни один из наиболее известных социологических центров (таких, как лаборатория Novak) не получил аккредитации. Так что по поводу экзит-полов, Лукашенко мог не беспокоиться. Но он наверняка знал свои рейтинги накануне выборов. И, видимо, ситуация была настолько плоха, что вынудила за пять недель до выборов, 29 июня, принять новый закон, запрещающий проводить уже не только экзит-пол, а любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

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Если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы. Тогда не было бы и противостояния с народом. Поэтому, скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50% либо близок к 50%.

В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50%, и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов.

Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

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