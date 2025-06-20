Есть угроза, что для уничтожения подземного ядерного объекта Ирана понадобится тактический ядерный удар США, а это покончит с ядерным сдерживанием

Украинцам есть смысл очень внимательно следить за событиями в Иране, в частности, связанными с уничтожением ядерного объекта в Фордо. Это имеет к нам прямое отношение.

На этом подземном объекте производится окончательное обогащение урана-235 до оружейного уровня. И там же могут выполняться работы по изготовлению реального ядерного устройства, которое может быть использовано в боевых действиях.

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Соответственно, этот объект Израилю и США нужно уничтожить максимально надежно.

Но он находится на глубине нескольких сотен метров в скальной породе. По имеющейся информации, Беньямин Нетаньяху убеждает Дональда Трампа, что для разрушения Фордо хватит американской супербомбы GBU-57, которая весит 13,5 т и нести ее могут исключительно американские бомбардировщики. Но в Штатах некоторые специалисты полагают, что этой бомбы будет недостаточно и для надежности нужно использовать противобункерное ядерное оружие.

И в этом смысле становится понятным, почему Трамп недавно пожаловался, что ему так же тяжело, как и президенту Гарри Трумэну (именно Трумэн принял решение сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки).

И становится понятным, почему "самолет "Судного дня", в котором должен скрываться президент США во время ядерной войны, переброшен на авиабазу Эндрюс. И почему видные республиканцы стали решительно выступать против ударов США по Ирану.

И, наконец, с какой стати американская пресса сообщает, что в Белом доме рассматривают вариант применения тактического ядерного оружия.

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Решение относительно удара по Фордо еще не принято. Информационные утечки по поводу ядерного оружия могут оказаться обычными вбросами. Хотя от неадекватного Трампа можно ждать чего угодно.

Неиспользование ядерного оружия держится в мире лишь на понимании, что допустившие его использование страна и лидер будут либо сообща уничтожены, либо превратятся в полных изгоев.

Но если ЯО используют США, то это фактически будет разрешением для всех остальных.

Сразу кардинальным образом возрастет вероятность применения ядерного оружия в конфликтах между Индией и Пакистаном и между Северной и Южной Кореями.

А Украине придется надеяться только на неработоспособность российского ядерного оружия и на мастерство наших бойцов ПВО-ПРО. Потому что Путин давно готов ударить по нам тактической ядеркой, но опасается реакции мирового сообщества, в первую очередь США.

Следим за развитием событий. Надеюсь, в США хватит мер предосторожности и политических механизмов (Сенат и Конгресс), чтобы не допустить самоубийственного для человечества сценария.

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