Є загроза, що для знищення підземного іранського ядерного об'єкта знадобиться тактичний ядерний удар США, а це зламає систему ядерного стримування

Українцям є сенс дуже уважно стежити за подіями в Ірані, зокрема, щодо знищення ядерного об’єкта у Фордо. Це має до нас прямий стосунок.

На цьому підземному об’єкті проводиться остаточне збагачення урану-235 до збройового рівня. І там можуть виконуватися роботи з виготовлення реального ядерного пристрою, який може бути використано в бойових діях.

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Відповідно, цей об’єкт Ізраїлю і США треба знищити максимально надійно.

Але він розташований на глибині декілька сотень метрів у скальній породі. За наявною інформацією, Беньямін Нетаньягу переконує Дональда Трампа, що для руйнування Фордо вистачить американської супербомби GBU-57, яка важить 13,5 т і нести її можуть виключно американські бомбардувальники. Але у Штатах деякі фахівці вважають, що цієї бомби буде недостатньо і для надійності треба використовувати протибункерну ядерну зброю.

І в цьому сенсі стає зрозумілим, чому Трамп нещодавно пожалівся, що йому так само важко, як і президентові Гарі Трумену (саме Трумен прийняв рішення скинути атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі).

І стає зрозумілим, чому "літак "Судного дня", у якому має ховатися президент США під час ядерної війни, перекинуто на авіабазу Ендрюс. І чому помітні республіканці стали рішуче виступати проти ударів США по Ірану.

І насамкінець, з якого дива американська преса повідомляє, що в Білому домі розглядають варіант застосування тактичної ядерної зброї.

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Рішення щодо атаки Фордо ще не ухвалено. Інформаційні витоки щодо ядерної зброї можуть виявитися звичайними вкидами. Хоча від неадекватного Трампа можна очікувати чого завгодно.

Невикористання у світі ядерної зброї тримається лише на розумінні, що країна і лідер, які таке допустили, будуть або спільно знищені, або перетворяться на повних ізгоїв.

Але якщо ЯЗ використають США, то це фактично буде дозволом для всіх інших.

Відразу кардинальним чином збільшиться вірогідність застосування ядерної зброї у конфлікті між Індією та Пакистаном, між Північною та Південною Кореями.

А Україні доведеться сподіватися лише на недолугість російської ядерної зброї та на майстерність наших бійців ППО-ПРО. Бо Путін давно готовий ударити по нас тактичною ядеркою, але побоюється реакції світової спільноти, передусім США.

Слідкуємо за розвитком подій. Сподіваюся, у США вистачить запобіжних політичних механізмів (Сенат і Конгрес), щоб не допустити самовбивчого для людства сценарію.

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