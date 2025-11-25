Разговор Трампа и Си, похоже, помимо всего прочего, имел целью проинформировать КНР о переговорах по войне в Украине. Шла ли речь о вмешательстве или влиянии Китая? Маловероятно. Скорее похоже, что Трамп просто поставил КНР в известность.

США пытаются ускорить переговорные процессы. Их логика проста: заморозка конфликта сейчас под гарантии Трампа (хотите понять эту логику лучше — спросите у чата GPT о логике США в Газе).

Главный противник такого подхода — Европа, которая переживает из-за отсутствия гарантий безопасности для себя (слово Трампа ее не особо устраивает). Текущие переговоры, с точки зрения европейцев, — это переговоры об их собственных гарантиях безопасности.

При этом мы катастрофически финансово зависим от Европы: нет европейских денег — нет ничего. И в этом смысле наши переговоры — часть переговоров ЕС, где мы, особенно на фоне коррупционного скандала и отсутствия денег с 1.03.26, очень ограничены. Мы стали частью этих переговоров сразу после инаугурации Трампа. Но год назад наши позиции были значительно сильнее.

Китай ждет. Почему? Потому что даже если завтра наступит мир, ЕС и Украина будут нуждаться в нем. Та модель экономического сосуществования, которую навязывают США, не может быть устойчивой, потому что нет ни гарантий безопасности, ни экономических выгод. С другой стороны, Китай, похоже, не слишком верит в быстрые решения: пока ни Путин к ним не готов, ни ЕС.

Несмотря на все это, похоже, мы вошли в короткий период окна возможностей для тех самых быстрых решений. И теперь мяч на стороне Путина. США в очередной раз готовы предложить ему территории и частичное возвращение в мировую политику (постепенное снятие политических и экономических санкций).

Хватит ли этого Путину, который мечтает о третьем полюсе мира, — неясно. Особенно если учесть, что у ЕС контрольный пакет акций в вопросе снятия санкций.

