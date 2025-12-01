Колонка написана Джозефом Стиглицем

в соавторстве с Эндрю Косенко,

доцентом кафедры экономики в Школе менеджмента в Marist College





НЬЮ-ЙОРК – С приближением четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз все еще не сделал один из самых мощных шагов, который бы реально изменил ситуацию в Украине: не использовал замороженные российские активы для помощи Украине в борьбе с российской армией. Это сделало бы значительный вклад в обеспечение будущего Украины – и Европы также.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что страны ЕС примут решение о финансовой поддержке Украины в ближайшие дни. Поскольку Россия продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру Украины – жилые дома, системы производства и распределения электроэнергии, системы отопления и водоснабжения, – потребность в финансовой поддержке очень велика. Даже если война закончится в 2026 году и без учета огромных затрат на восстановление, составляющих более $500 млрд, Украине потребуется около $140 млрд в течение следующих двух лет в дополнение к другому финансированию из-за влияния войны на ее экономику.





Читай полный материал по подписке LIGA PRO Скидка к Черной пятнице 63% Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net